Θλίψη στην Άρσεναλ: Πέθανε ο Κέβιν Κάμπελ σε ηλικία 54 ετών

Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της Έβερτον, Κέβιν Κάμπελ, πέθανε τραγικά σε ηλικία 54 ετών, μετά από μάχη με μια σοβαρή ασθένεια.

Ο Κάμπελ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έχοντας αρρωστήσει νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Κέβιν Κάμπελ ξεκίνησε από την ακαδημία της Άρσεναλ κι εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 18 ετών. «Έγραψε» 210 εμφανίσεις για τους «κανονιέρηδες», σημειώνοντας 55 γκολ σε μια 10ετία.

Ο πρώην συμπαίκτης του Κάμπελ στη Νότιγχαμ Φόρεστ, Μαρκ Κρόσλεϊ, επιβεβαίωσε ότι τον θάνατο του 54χρονου, με ανάτηση στο X σήμερα το πρωί, αναφέρει η Daily Star.

«Η ζωή μπορεί να είναι τόσο σκληρή κατά καιρούς. Είμαι συντετριμμένος με την είδηση ​​του θανάτου του πρώην συμπαίκτη μου Κέβιν Κάμπελ, ενός αληθινού τζέντλεμαν, ενός σπουδαίου παίκτη, ενός λαμπερού φωτός στα αποδυτήρια, ενός διασκεδαστικού τύπου, οι σκέψεις είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. RIP φίλε», τόνισε.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.

Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.

Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr

— Arsenal (@Arsenal) June 15, 2024