Super League: Αναβλήθηκε και επίσημα το Ατρόμητος - ΑΕΚ

Με δεδομένο το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί στο Champions League, η ΑΕΚ αποφάσισε από τον περασμένο μήνα να κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής που της δίνει ο νόμος και να μην αγωνιστεί στο ενδιάμεσο παιχνίδι πρωταθλήματος και συγκεκριμένα αυτό με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League.

Η Ένωση αντιμετωπίζει την Τετάρτη (14/10)τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», έδρα της Τσέλσι, για τη 2η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 20/10 θα παίξει με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Η αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη και του Μάρκο Νίκολιτς, η Ένωση είχε ζητήσει την αναβολή του συγκεκριμένου αγώνα, προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες.

Ως εκ τούτου σήμερα (8/10), με ανακοίνωση της η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος επικύρωσε το αίτημα των «κιτρινόμαυρων»:

«Ανακοινώνεται ότι, o αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Α.Ε.Κ. και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.



