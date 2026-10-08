Στο πλευρό των γονιών η Elite Ακαδημία του ΟΦΗ

Με σταθερή προτεραιότητα τα παιδιά και στόχο τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας και ευημερίας, η Elite Ακαδημία του ΟΦΗ πραγματοποίησε στο Παγκρήτιο Στάδιο την καθιερωμένη ετήσια συνάντηση με τους γονείς των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και διαδικτυακά, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και στους γονείς αθλητών που δεν διαμένουν στην Κρήτη.

Το «παρών» έδωσε ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, ο οποίος καλωσόρισε τους γονείς και τους ευχαρίστησε για τη διαρκή στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής της Ακαδημίας, Στέλιος Βενετίδης, παρουσίασε τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της Elite Ακαδημίας, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους γονείς για ζητήματα που σχετίζονται με την αγωνιστική, αλλά και την προσωπική πορεία των παιδιών, εντός και εκτός γηπέδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ολιστική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών.

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Η διατροφολόγος, Εύα Κουρούπη, έδωσε στους γονείς χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή διατροφή των νεαρών ποδοσφαιριστών και τις συνήθειες που είναι σημαντικό να υιοθετούν και στο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ η ψυχολόγος της Elite Ακαδημίας, Λίνα Ψούνη, μίλησε για τον τρόπο προσέγγισης και διαχείρισης των παιδιών, καθώς και για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, η Μένια Σιδεράκη, από το Τμήμα Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, ενημέρωσε τους γονείς για την υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπτώσεις που αυτά μπορεί να έχουν στα παιδιά και τους εφήβους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ακόμη ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου, Χρήστος Καρυπίδης, και ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης. Ο τελευταίος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της εμπιστοσύνης των γονέων προς την ομάδα και τη διαδικασία που ακολουθείται στην Elite Ακαδημία, με κοινό στόχο την εξέλιξη και την πρόοδο των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η συνεργασία Ακαδημίας και οικογένειας αποτελεί βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του ΟΦΗ, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στην ποδοσφαιρική εξέλιξη, αλλά κυρίως στη σωστή ανάπτυξη και διαμόρφωση των παιδιών.