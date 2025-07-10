Στίβος: Τέσσερις σε διεθνείς διοργανώσεις-Πρωταθλητής Ελλάδος Κ20 ανδρών ο ΟΦΗ

Τέσσερις Ηρακλειώτες συμπεριλήφθηκαν σε αποστολές Εθνικών Ομάδων Στίβου για διεθνείς διοργανώσεις.

Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20 στις 13 Ιουλίου που θα γίνει στην Κραϊόβα της Ρουμανίας θα πάρουν μέρος στο ύψος ο Γιάννης Αγάπης της Α.Α. Ηρακλείου και ο Αναστάσιος Κωστάκης του ΟΦΗ στο άλμα τριπλούν.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 που θα γίνει στο Μπέργκεν της Νορβηγίας 17-20 Ιουλίου θα συμμετάσχει στον ακοντισμό ο Γκαμπριέλ Κολέτσι της ΓΕΗ. Τέλος στο Ευρωπαϊκό Θερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων 20 Ιουλίου στα Σκόπια θα πάρει μέρος η Χρυσούλα Μαγουλάκη του ΟΦΗ

Έγραψε ιστορία ο στίβος του ΟΦΗ στα Κ20

﻿﻿Έγραψε ιστορία, το τμήμα στίβου του ΟΦΗ. Για πρώτη φορά, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία Κ20 ανδρών, μετά την εκπληκτική εμφάνιση, που έκανε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, που έγινε στις Σέρρες.

Ο ΟΦΗ πήρε την πρώτη θέση, με 77 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τον πρωταθλητή Ελλάδος Ελ. Βενιζέλο Χανίων με 65 βαθμούς, ενώ στην πρώτη 10άδα είναι και η Αθλητική Ακαδημία Ηρακλείου με 45β.

"Είναι ένας θρίαμβος για τον ΟΦΗ. Πρώτη φορά στην κατηγορία εφήβων, είμαστε πρωταθλητές Ελλάδος. Κάναμε εκπληκτική εμφάνιση με 4 μετάλλια και σημαντικά πλασαρίσματα. Πέρσι είχαμε 69 βαθμούς σε αγόρια και κορίτσια και φέτος 99 στο σύνολο και 77 μόνο στα αγόρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους προπονητές" ανέφερε ο επικεφαλής του τμήματος στίβου του ΟΦΗ, Παναγιώτης Αντωνακάκης.

Να σημειωθεί ότι, ο ΟΦΗ, είχε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών Κ20, τέσσερα μετάλλια. Το αργυρό από τη Χρύσα Μαγουλάκη, στον ακοντισμό (45,60 μ.), το αργυρό του Αναστάσιου Κωστάκη στο τριπλούν (15.51) και δυο χάλκινα από τον Μύρωνα Ρεθυμνιωτάκη, στα 400 μέτρα με εμπόδια (55.90) και στα 110 μέτρα με εμπόδια (14.63).

Ακόμη, είχε πολύ καλά πλασαρίσματα, απο άλλους αθλητές.

Οι πιο σημαντικές επιδόσεις:

-4ος o Μάρκος Τζίκας, στον δίσκο.

-5ος ο Ανδρέας Μαθιουδάκης στο δίσκο και 5οσ στην σφαίρα.

6η η Χρύσα Μαγουλάκη στη σφαιροβολία.

-9ος ο Αναστάσης Κωστάκης στο μήκος

-6η θέση η σκυταλοδρομία ανδρών 4Χ400 6η θέση (Σερπετσιδάκης, Στώτης, Παραγιουδάκης, Τζατζαράκης).

-11η θέση η σκυταλοδρομία 4Χ400 γυναικών (Βενέρη, Φωνιαδάκη, Κανάκη, Παπαγιαννάκη).

Εκπληκτική η Α.Α. Ηρακλείου

Εκπληκτική η εμφάνιση των αθλητών της Αθλητικής Ακαδημίας Ηρακλείου στη διοργάνωση.

Ο σύλλογος ήρθε 6ος στην συνολική βαθμολογία με 45 β. και οι επιτυχίες του ήταν:

Αγάπης Γιάννης: 3η θέση στο άλμα σε ύψος με ατομικό ρεκόρ 2,07μ.

Σαρρής Μάνος: 4η θέση στα 200μ με 21"38 Ατομικό ρεκόρ, Παγκρήτιο ρεκόρ Κ18,Παγκρήτιο ρεκόρ Κ20.

Όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας!

6η θέση στα 100μ με 10"68! Ατομικό ρεκόρ και Παγκρήτιο ρεκόρ Κ18.

-Σκυταλοδρομία 4Χ400μ. (Μαγγίνας Άγγελος-Τσολάκης Φίλιππος-Λουκάκης Άρης-Τζιράκης Γιώργος). 7η θέση με 2"25"31 Νέο ρεκόρ συλλόγου!

- Λίτσικας Απόστολος 8η θέση στο δέκαθλο με 5031 βαθμούς

- Σκυταλοδρομία 4Χ100μ. (Λουκάκης Άρης-Λίτσικας Απόστολος-Μαγγίνας Άγγελος-Τζιράκης Γιώργος) 13η θέση με 44"36

Για άλλη μια φορά μας κάνατε υπερήφανους! Σας ευχαριστούμε πολύ!

Το μέλλον σας ανήκει!

Εξαιρετικός ο Πήγασος

Εξαιρετική εμφάνιση των αθλητών του Πήγασου Ηρακλείου στο Πανελλήνιο Στίβου της κατηγορίας Κ20.

Η ομάδα συμμετείχε με 7 αθλητές, δυο από τους οποίους κατάφεραν και πήραν θέσεις σε τελικούς των αγωνισματων τους σε μια διοργάνωση άκρως ανταγωνιστικη και απαιτητική!

Αναλυτικά οι συμμετοχές:

Θαλασσινάκης Βαγγέλης: 10η θέση στα 110μ. εμπ.

Ξυπάκη Κατερίνα 9η θέση στη σφυροβολία.

Περβολιανός Γιώργος, συμμετοχή στα 200μ. και στα 100μ.

Παπαματθαιάκη Ιωάννα, συμμετοχή στα 200μ. και στα 400μ.

Νεφέλη Τρυπια-Γρατσέα, συμμετοχή στα 200μ. και στα 400μ.

Δασκαλάκης Ανδρέας συμμετοχή στα 3.000μ. και στα 3.000μ. στιπλ.

“Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας για τις προσπάθειές τους!

Θερμά συγχαρητήρια στους προπονητές μας Θάνο Χρυσό και Τσιράκο Δημήτρη για την άψογη συνεργασία και καθοδήγηση!”.