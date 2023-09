Σάκκαρη: Νίκησε ξανά την Γκαρσιά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, και νικώντας για δεύτερη σερί βδομάδα την Καρολίν Γκαρσιά (2-0 σετ), προκρίθηκε στα ημιτελικά του Τόκιο!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετέτρεψε σε περίπατο την αναμέτρηση με την Καρολίν Γκαρσιά και νικώντας τη για δεύτερη συνεχή εβδομάδα (2-0 σετ), μετά τη Γουαδαλαχάρα, προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά του Τόκιο!

Εκεί, θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία βρίσκεται στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με φόντο τον τελικό και τον τρίτο τρόπαιο στην καριέρα της!

Φυσικά, πέραν αυτού, η Σάκκαρη κυνηγά να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους, για να δώσει το «παρών» και στα WTA Finals του Νοεμβρίου στο Κανκούν του Μεξικού, εκεί όπου συμμετέχουν οι οκτώ καλύτερες τενίστριες της χρονιάς.

