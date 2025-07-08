Ροζακέας: «Έχουμε έξτρα κίνητρο να κάνουμε περήφανους όλους τους Έλληνες»

Ο φόργουορντ της Εθνικής Νέων Ανδρών μπάσκετ, Τάσος Ροζακέας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με τον Λεωνίδα Πιστιόλη και τον Κώστα Ζαφείρη. Αναλυτικά είπε:

Για την προετοιμασία ενόψει Ευρωμπάσκετ (12-20 Ιουλίου): «Ξεκινήσαμε από τις 2 Ιουνίου με μία δυνατή προετοιμασία. Θεωρώ πως είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Είχαμε και κάποιες μικρές ατυχίες με τον Λιοτόπουλο και τον Σαμοντούροφ, αλλά τώρα τα παιδιά έχουν επιστρέψει. Και ο Σπάρταλης είναι μια χαρά, αν και είχαμε φοβηθεί στην αρχή. Είναι πολύ καλό που έχουμε άλλες τέσσερις μέρες μέχρι το Σάββατο να προετοιμαστούμε. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος».

Για το αν οι υψηλές προσδοκίες δημιουργούν άγχος και πίεση στην ομάδα: «Δεν υπάρχει πίεση και άγχος. Κι εμείς απ’ την πρώτη μέρα που μαζευτήκαμε θέσαμε πολύ υψηλούς στόχους. Θέλουμε να ζούμε στην πίεση, αυτό μας αρέσει. Όταν παίζεις στην έδρα σου, στο σπίτι σου, με τον κόσμο στο πλευρό σου, το μόνο πράγμα που δε χρειάζεται να έχεις είναι πίεση. Θα έχεις στήριξη, θα είσαι στη χώρα σου, οπότε δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Έχεις έξτρα κίνητρο να κάνεις περήφανους όλους τους Έλληνες».

Για την υποστήριξη απ’ τον κόσμο στο τουρνουά: «Ανυπομονώ πραγματικά. Το συζητάμε κάθε μέρα, ανυπομονούμε να δούμε το Σάββατο τον κόσμο. Θα είναι ανατριχιαστικό. Εγώ δεν το έχω ξαναζήσει. Η ομάδα έχει δύο σερί μετάλλια και, πόσο μάλλον τώρα που παίζουμε στην έδρα μας, θα είναι πολύ ωραίο».

Για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της ομάδας: «Η διαφορά μας με τις άλλες ομάδες είναι πως δεν έχουμε παιδί κάτω από 1.90 στο ύψος. Είμαστε πολύ ψηλά κορμιά, μπορούμε να παίξουμε αλλαγές, διαφορετικά σχήματα, στο ριμπάουντ είμαστε πολύ δυνατοί. Το άλλο κομμάτι είναι το transition που μπορεί να μας χαρακτηρίσει πάρα πολύ. Τρέχουμε πολύ γρήγορα το γήπεδο. Επίσης, με τα ψηλά γκαρντ που έχουμε μπορούμε να ποστάρουμε κιόλας. Έχουμε πάρα πολλή ποιότητα και πολύ βάθος. Το σημαντικότερο είναι να βάλουμε όλοι το “εγώ” κάτω απ’ το “εμείς” και να καταλάβουμε πως η Εθνική ομάδα δεν είναι η ομάδα στην οποία βρισκόμαστε όλο το χρόνο. Είναι μια διαδικασία του ενός-ενάμιση μήνα, που όλοι πρέπει να βάλουμε από κάτω τον εγωισμό μας και να κάνουμε το καλύτερο γι’ αυτήν, γιατί άμα διακριθούμε θα βγούμε όλοι μπροστά».

Για το τι περιμένει απ’ το τουρνουά: «Κάθε χρονιά τα U20 είναι λίγο πιο ιδιαίτερα, γιατί τα περισσότερα παιδιά απ’ το εξωτερικό έχουν υποχρεώσεις στις ΗΠΑ και οι περισσότερες ομάδες έρχονται λίγο αποδυναμωμένες. Για παράδειγμα, ο Γιακουτσιόνις, που είναι ο καλύτερος παίκτης της Λιθουανίας, δε θα αγωνιστεί. Εμείς ευτυχώς έχουμε και τον Νεοκλή, παρ’ ότι είχε υποχρεώσεις στις ΗΠΑ, οπότε είμαστε πλήρεις. Είχαμε βέβαια την ατυχία με τον Αμπόσι, που λόγω τραυματισμού δε μπορεί να συνεχίσει. Θα δώσουμε όλοι το παρών για το καλύτερο δυνατό».

Για το με τι θα ήταν ικανοποιημένος μετά το τέλος της διοργάνωσης: «Εγώ θα τρελαθώ αν τελειώσουμε και πω ότι μπορούσαμε να δώσουμε κι άλλα πράγματα. Δεν ξέρω πως θα είναι το καλοκαίρι μου μετά».

Για το πόσο τον βοήθησε η περσινή παρουσία του στις ΗΠΑ και το Φλόριντα Στέιτ: «Με βοήθησε πιο πολύ στον τρόπο που βλέπω το μπάσκετ, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά και δεν είχα πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Κάθε μέρα στην προπόνηση ανταγωνιζόμουν πάρα πολύ καλούς παίκτες, οπότε σίγουρα με άλλαξε σαν παίκτη. Σίγουρα βελτιώθηκα. Αυτό στο οποίο σε αλλάζουν οι ΗΠΑ είναι στον τρόπο που σκέφτεσαι εκτός του μπάσκετ».

Για τον συμπαίκτη του στο κολέγιο, Τζαμίρ Ουότκινς, που επιλέχθηκε στο νούμερο 43 του φετινού ΝΒΑ Draft: «Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ. Είναι two-way παίκτης, αυτό ακριβώς που θέλουν στο ΝΒΑ. Είναι τρομερός αμυντικός στη μπάλα και επιθετικά πάρα πολύ αθλητικός. Χρειάζεται μόνο να φτιάξει το σουτ του, γιατί έχει και λίγο αργό release. Μου έκανε εντύπωση το ότι ερχόταν πάντα πρώτος στο γήπεδο, 15 λεπτά πριν ξεκινήσουμε. Είναι επαγγελματίας, με προπόνηση, δουλειά και πολλή συγκέντρωση».