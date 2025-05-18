Πρωταθλήτρια Πορτογαλίας η Σπόρτινγκ - Δεύτερος σκόρερ ο Παυλίδης

Για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1950, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατακτά back to back τίτλους στην Πορτογαλία.

Τα «λιοντάρια», παρά την... τρικυμία που προκάλεσε τον Νοέμβριο η απόχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατάφεραν τελικά να υπερασπιστούν το «στέμμα» τους, έστω κι αν χρειάστηκε να περιμένουν ως την τελευταία αγωνιστική για να «σφραγίσουν» το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Η νίκη με 2-0 επί της Γκιμαράες στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», χάρη στα γκολ του Πέδρο Γκονσάλβες στο 55΄ και του Γκιόκερες στο 82΄, οριστικοποίησε την κατάκτηση του τίτλου, αν και τελικά δεν ήταν απαραίτητη, αφού την ίδια ώρα η Μπενφίκα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπράγκα και έμεινε δεύτερη.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε ξανά το... καθήκον του, πετυχαίνοντας το γκολ της ισοφάρισης στο 63΄, για να ολοκληρώσει ως δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος με 19 γκολ, όσα και ο Σαμού της Πόρτο. Ο Βίκτορ Γκιόκερες τελείωσε τη σεζόν με 39 τέρματα!

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες της Λισαβόνας ισοβαθμούσαν στην κορυφή αλλά, μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής, η Σπόρτινγκ είχε το «πάνω χέρι» στην ισοβαθμία. Θα έχουν άλλη μία ευκαιρία να... λύσουν τις διαφορές τους την επόμενη εβδομάδα, όταν θα αναμετρηθούν στον τελικό του κυπέλλου.

Στα υπόλοιπα ανοιχτά «μέτωπα», η Πόρτο επικράτησε 3-0 της Νασιονάλ και «σφράγισε» την τρίτη θέση και την απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Europa League, αφήνοντας την Μπράγκα να περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών.

Η Σάντα Κλάρα εκμεταλλεύθηκε την ήττα της Γκιμαράες και, νικώντας 2-1 στην έδρα της Φαρένσε, πήρε την πέμπτη θέση και το εισιτήριο για το Conference League, στέλνοντας τη σημερινή της αντίπαλο στη δεύτερη κατηγορία, μαζί με την Μποαβίστα. Η AVS ηττήθηκε εντός έδρας από τη Μορεϊρένσε, αλλά θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία να κερδίσει την παραμονή της μέσω αγώνων μπαράζ με τη Βιζέλα, που τερμάτισε τρίτη στη δεύτερη κατηγορία.

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής και η τελική βαθμολογία:

Φαμαλικάο-Κάσα Πία 2-1

Ρίο Αβε-Ζιλ Βισέντε 1-1

Μπράγκα-Μπενφίκα 1-1

Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 2-0

Εστορίλ-Εστρέλα Αμαδόρα 4-0

Πόρτο-Νασιονάλ 3-0

Φαρένσε-Σάντα Κλάρα 1-2

Αρούκα-Μποαβίστα 4-1

AVS-Μορεϊρένσε 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΙΚΗ)



Σπόρτινγκ Λισ. 82 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League (League Phase)--



Μπενφίκα 80 --Champions League (προκριματικά)--



Πόρτο 71 --Europa League (League Phase)--



Μπράγκα 66 --Europa League (προκριματικά)--



Σάντα Κλάρα 57 --Conference League--



Γκιμαράες 54



Φαμαλικάο 47



Εστορίλ 46



Κάσα Πία 45



Μορεϊρένσε 40



Ρίο Αβε 38



Αρούκα 38



Ζιλ Βισέντε 34



Νασιονάλ 34



Εστρέλα Αμαδόρα 29



AVS 27 --Μπαράζ παραμονής--



Φαρένσε 27 --Υποβιβασμός--



Μποαβίστα 24 --Υποβιβασμός--