Προκριματικά Μουντιάλ: Βραζιλία και Αργεντινή ηττήθηκαν την ίδια ημέρα για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια

Άσχημη βραδιά για τις δύο κορυφαίες Εθνικές ομάδες της Λατινικής Αμερικής, που ηττήθηκαν για πρώτη φορά την ίδια ημέρα μετά από οκτώ χρόνια.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή, είδε το αήττητο σερί της να λαμβάνει τέλος από την εκπληκτική Ουρουγουάη που άλωσε το Μπομπονέρα με 0-2, ενώ η Βραζιλία γνώρισε ήττα σοκ από την Κολομβία (2-1) με ανατροπή σε τέσσερα λεπτά.

Αυτή, μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που οι δύο μεγάλοι της Λατινικής Αμερικής χάνουν την ίδια ημέρα μετά από οκτώ χρόνια και μόλις η δεύτερη συνολικά στην πλούσια ιστορία τους.

Η τελευταία φορά που Αργεντινή και Βραζιλία είχαν ηττηθεί την ίδια ημέρα, σε προκριματικά Mundial για την ζώνη της Λατινικής Αμερικής ήταν το 2015.

For the first time since 2015 and just the second time ever, Brazil and Argentina have lost World Cup qualifiers on the same day 😲 pic.twitter.com/9EKNfzCzYI

