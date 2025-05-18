Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση με τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» των ελληνικών ομάδων μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό

Το βράδυ του Σαββάτου (17/5) ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 29ο Κύπελλο στην Ιστορία του και παράλληλα έκλεισε τη σεζόν 2024/2025 πανηγυρίζοντας το νταμπλ, στη χρονιά που γιορτάζει τα 100ά του γενέθλια από την ίδρυσή του!

Η επιτυχία αυτή των Πειραιωτών δεν πανηγυρίστηκε μόνο από τους οπαδούς και τους πρωταγωνιστές, αλλά και από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, μιας και 2-0 επί του ΟΦΗ καθόρισε και τις ευρωπαϊκές θέσεις των ελληνικών ομάδων για τη σεζόν 2025-26 σε Europa και Conference League.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε την 3η θέση στο πρωτάθλημα, θα συμμετάσχει στον Γ' προκριματικό γύρο του Europa League και, μάλιστα, θα τοποθετηθεί στο γκρουπ των ισχυρών. Εκεί θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, πιθανότατα από ζευγάρι του 2ου γύρου, στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 21 Ιουλίου στη Νιόν. Η πρώτη επίσημη αναμέτρηση της νέας περιόδου για τους «ασπρόμαυρους» είναι προγραμματισμένη για τις 7 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να ακολουθεί μία εβδομάδα αργότερα.

Χαρούμενος με τη νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό Κυπέλλου ήταν και ο Άρης. Οι «κιτρινόμαυροι», που πήραν την πρωτιά στα playoffs (θέσεις 5-8), εξασφάλισαν την έξοδο στην Ευρώπη και μαζί με την ΑΕΚ θα συμμετάσχουν στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Θα μάθουν τους πρώτους αντιπάλους τους, επίσης από ζευγάρι προηγούμενου γύρου, στην κλήρωση της 18ης Ιουνίου. Οι πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 24 Ιουλίου, με τις ρεβάνς να διεξάγονται στις 31 του ίδιου μήνα.

Ο Ολυμπιακός, ως νταμπλούχος, ως γνωστό έχει εξασφαλίσει την απευθείας είσοδο στη League Phase του Champions League της περιόδου 2025/2026, αποφεύγοντας τους προκριματικούς γύρους για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Θα μάθει τους οκτώ αντιπάλους του στην κλήρωση του Μονακό, που έχει οριστεί για τις 28 Αυγούστου.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο αντίπαλός του θα γίνει γνωστός επίσης στην κλήρωση της 18ης Ιουνίου.



