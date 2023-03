Πέθανε ο θρυλικός Ντικ Φόσμπερι, ο άνθρωπος που άλλαξε ριζικά το άλμα εις ύψος

Έφυγε σε ηλικία 76 ετών από τη ζωή ο ολυμπιονίκης του 1968 Ντικ Φόσμπερι, ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα το άλμα εις ύψος εισάγοντας τη δική του τεχνική, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και φέρει το όνομά του.

«Με βαριά καρδιά πρέπει να ανακοινώσω ότι ο μακροχρόνιος φίλος και πελάτης Ντικ Φόσμπερι πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του, μετά από μια σύντομη επανεμφάνιση λεμφώματος», ανακοίνωσε ο μάνατζερ του Ρέι Σούλτε, με ανάρτησή του στα social media.

For the first 72 years at the Olympic Games, athletes jumped forwards in the high jump 🏃

Then, at Mexico 1968, Dick Fosbury came along with his "Fosbury flop" and changed the sport forever 🙌pic.twitter.com/AZOwrV6scA

— AW (@AthleticsWeekly) March 13, 2023