Πανελλήνιο βόλει: Στα ημιτελικά οι κορασίδες του ΟΦΗ ,δεν πέρασαν οι παίδες της ΓΕΗ

Οι παίδες της ΓΕΗ δεν πέρασαν στην ημιτελική φάση του Πανελληνίου βόλει σε αντίθεση με τις κορασίδες του ΟΦΗ που σήμερα παίζουν με τον Ολυμπιακό.

ΠΑΙΔΕΣ

Το πρόγραμμα του Γ' ομίλου:







Πέμπτη 15 Μαΐου 2025







Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Γ.Σ. Άθλος Πατρέων 3-0 (25-16, 25-19, 25-13), Διαιτητές: Μέκιος, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος.



Παναθηναϊκός Α.Ο. - Γ.Ε. Ηρακλείου 3-1 (25-17, 17-25, 25-23, 25-22), Διαιτητές: Χατζηβασιλείου, Μέκιος, Παρατηρητής: Τσάκωνας.







Παρασκευή 16 Μαΐου 2025

Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0-3 (21-25, 23-25, 20-25), Διαιτητές: Γεωργιάδης, Καντλή, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.

Γ.Ε. Ηρακλείου - Γ.Σ. Άθλος Πατρέων 3-0 (25-23, 25-22, 25-22), Διαιτητές: Καντλή, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας.





Σάββατο 17 Μαΐου 2025







Γ.Σ. Άθλος Πατρέων - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (10-25, 16-25, 25-20, 10-25), Διαιτητές: Οσιπίδης, Κοκορομύτη, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.



Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Γ.Ε. Ηρακλείου 3-0 (25-18, 25-17, 25-20), Διαιτητές: Κοκορομύτη, Οσιπίδης, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης.







ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ







1. Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 9β. (9-0)



2. Παναθηναϊκός Α.Ο. 6β. (6-5)



3. Γ.Ε. Ηρακλείου 3β. (4-6)



4. Γ.Σ. Άθλος Πατρέων 0β. (2-9)

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Το πρόγραμμα του Δ' ομίλου:







Πέμπτη 15 Μαΐου 2025







Ο.Φ.Η. - ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης 3-0 (25-22, 25-14, 25-22), Διαιτητές: Πεσίνογλου, Παπαθανασίου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.







Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Α.Ο. Μαρκοπούλου 0-3 (16-25, 17-25, 22-25), Διαιτητές: Παπαθανασίου, Πεσίνογλου, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος.







Παρασκευή 16 Μαΐου 2025







Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-0 (25-20, 25-15, 25-10), Διαιτητές: Τόλιος, Τομαράς, Παρατηρητής: Πολίτης.

ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης - Α.Ο. Μαρκοπούλου 1-3 (16-25, 18-25, 25-16, 15-25), Διαιτητές: Τομαράς, Τόλιος, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος.





Σάββατο 17 Μαΐου 2025







Α.Ο. Μαρκοπούλου - Ο.Φ.Η. 3-0 (25-12, 25-23, 25-21), Διαιτητές: Μάλφας, Αλεξίου, Παρατηρητής: Παπαδόπουλος Β.

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης 1-3 (24-26, 26-28, 25-13, 25-27), Διαιτητές: Αλεξίου, Μάλφας, Παρατηρητής: Ονόπας.





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ' ΟΜΙΛΟΥ

1. Α.Ο. Μαρκοπούλου 9β. (9-1)

2. Ο.Φ.Η. 6β. (6-3)



3. ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης 3β. (4-7)



4. Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0β. (1-9)