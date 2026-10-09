Οι...101 πιο ακριβοί παίκτες στον κόσμο

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) και Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) μοιράζονται την κορυφή της κατάταξης χρηματιστηριακής αξίας της εξειδικευμένη ιστοσελίδας Transfermarkt, με 220 εκατομμύρια ευρώ έκαστος, μπροστά από τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος αποτιμάται στα 200 εκατομμύρια ευρώ.



Σε κοντινή απόσταση, ο Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν)-ο πολυτιμότερος παίκτης στην ιστορία της Bundesliga- κερδίζει έδαφος, έχοντας φτάσει σε αξία τα 180 εκατομμύρια ευρώ.



Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης με 160 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Χάαλαντ είναι ο μοναδικός παίκτης της Premier League στην πρώτη δεκάδα, μια λίστα στην οποία κυριαρχούν η Ρεάλ μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Παρί Σεν Ζερμέν.

Πρόκειται για μία ενημερωμένη κατάταξη που περιλαμβάνει 101 παίκτες (λόγω ισης αξίας), με απαίτηση χρηματιστηριακής αξίας τουλάχιστον τα 60 εκατομμυρίων ευρώ.



Από αυτούς οι 57 αγωνίζονται στην Premier League (+3). Οι υπόλοιποι παίκτες κατανέμονται στη LaLiga (20 παίκτες | -1), τη Ligue 1 (9), την Bundesliga (8 | -2), τη Serie A (6 | +1) και -παρά τη μείωση της αξίας του κατά 10 εκατομμύρια ευρώ- ξανά στη Süper Lig, με εκπρόσωπο τον Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η μοναδική γαλλική ομάδα με παίκτες που έχουν χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον 60 εκατομμυρίων ευρώ, διαθέτοντας εννέα τέτοιους παίκτες.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση είναι η Αγγλία (19), η Γαλλία (15), η Ισπανία (10) και η Βραζιλία (9).

Ο γηραιότερος παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 60 εκατομμυρίων ευρώ είναι ο 33χρονος επιθετικός της Μπάγερν, Χάρι Κέιν.

Μετά τις φθινοπωρινές αναπροσαρμογές, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθούν να διαθέτουν τα ακριβότερα ρόστερ, με αξία 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ το καθένα.



Μαζί με την Άρσεναλ (1,38 δισ. ευρώ), οι σύλλογοι αυτοί έχουν και τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη λίστα των 100 κορυφαίων: τόσο οι «Citizens» όσο και οι «Gunners» διαθέτουν από δώδεκα παίκτες στη λίστα.



Η Παρί Σεν Ζερμέν ακολουθεί την Άρσεναλ με αξία ρόστερ 1,36 δισ. ευρώ και έχει έναν παίκτη λιγότερο στην κατάταξη σε σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης (10), ενώ η Λίβερπουλ (1,09 δισ. ευρώ) εκπροσωπείται επίσης από εννέα παίκτες.



Έπονται η Μπαρτσελόνα (1,30 δισ. ευρώ) και η Τσέλσι (1,15 δισ. ευρώ) με οκτώ παίκτες η καθεμία, και στη συνέχεια η Μπάγερν (1,04 δισ. ευρώ) με επτά.

Δέκα σύλλογοι έχουν ακριβώς έναν παίκτη στην πρώτη 100άδα: οι, Ντόρτμουντ, Γαλατασαράι, Γιουβέντους, Κόμο 1907, Κρίσταλ Πάλας, Άστον Βίλα, Μπράιτον, Μπρέντφορντ, Ρόμα και Νάπολι .

Στο «κλαμπ των 100 εκατομμυρίων» εισέρχονται ο επιθετικός των «Blues», Ζοάο Πέδρο, το μεταγραφικό απόκτημα της Λίβερπουλ, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, και το ταλέντο της Ρεάλ Μαδρίτης, Αρντά Γκιουλέρ, ο πρώτος Τούρκος παίκτης που φτάνει σε αυτό το ορόσημο.



Πλέον, υπάρχουν 29 παίκτες με αξία 100 εκατομμυρίων ευρώ ή περισσότερο, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στα 22 χρόνια ιστορίας των εκτιμήσεων αξίας αγοράς του Transfermarkt