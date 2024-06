ΟΦΗ: Μετακομίζει στην Ινδία με συμβόλαιο 1 εκ.ευρώ ο Τοράλ

Όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία του Γιον Τοράλ με τον ΟΦΗ.

Ο 29χρονος Ισπανός, όπως γράφουν σήμερα Ινδικά Μ.Μ.Ε, τα έχει βρει σε όλα με τη Μουμπάι Σίτι για διετές συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ και αναμένεται να περάσει άμεσα από ιατρικά για να ολοκληρωθεί το σούπερ deal!

Mumbai City FC are in advanced talks with former Arsenal midfielder Jon Toral. Paperwork and medical pending. #MCFC #ISL #Transfers #IFTWC #IndianFootball pic.twitter.com/mxPy4f0pAC

— IFTWC - Indian Football (@IFTWC) June 21, 2024