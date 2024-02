ΟΦΗ: Η υψωμένη γροθιά του Δέλλα (βίντεο)

Παρακολουθήστε όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΟΦΗ TV από την πρεμιέρα του Τραϊανού Δέλλα στον πάγκο της ομάδας μας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της εμφατικής νίκης με σκορ 4-0 επί του Πανσερραϊκού.

Το "PreGame on Field"

Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό "Pre Game" που ετοίμασε το τμήμα Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα "ΟΦΗ - Πανσερραϊκός για τη 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Δείτε το γκολ - νίκης του Μίλτου Ανδρεανίδη στο ματς του 1987, το σόου των Ντελγκάδο, Μαχλά το 1992 και μια από τις μεγαλύτερες νίκες της ομάδας μας με πρωταγωνιστή το Νίκο Νιόπλια στον αγώνα που έγινε τον Οκτώβριο του 1990.

Ο Σερραίος που αγαπήθηκε στο Ηράκλειο, ο πρωταγωνιστής της πρόκρισης επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιώργος Τσιφούτης, αναλύει την τωρινή κατάσταση του ΟΦΗ με τον Πανσερραϊκό, ενώ θυμάται το ματς με τους Ισπανούς και την κατάσταση που υπήρχε τότε στην ομάδα μας.

Στην ενότητα "My OFI", ο φίλαθλος της εβδομάδας παρουσιάζει τη δική του ιστορία στα ασπρόμαυρα, ενώ στην ενότητα "out of the box", ο νέος προπονητής της ομάδας μας παρουσιάζεται στον κόσμο του ΟΦΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Super League:Εντυπωσιακή επιστροφή του κόσμου

Σπανούλης: «Αν δεν ανατριχιάζεις όταν ακούς τον Εθνικό ύμνο, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει Εθνική»