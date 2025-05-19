O Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο 11ος πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας στην ιστορία. Ο Έλληνας πρωταθλητής, 20ος στον κόσμο στην κατάταξη ATP, έχει εισπράξει συνολικά 34.601.835 ευρώ, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca», σε σχετικό της δημοσίευμαμε τους 100 πιο ακιβοπληρωμένους τενίστες, με αφορμή τη νίκη του Κάρλος Αλκαράθ στο masters 1000 της Ρώμης.
O 22χρονος Ισπανός, νικητής του Σίνερ στην ισπανική πρωτεύουσα, είναι στην 8η θέση με 41.835.058 ευρώ.
Στην κορυφή βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς με186.969.188 ευρώ, μπροστά από τον Ράφα Ναδάλ (134.946.100) και τον Ρότερ Φέντερερ (130.594.339).
O Τσιτσιπάς 11ος πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας στην ιστορία με 34.601.835 ευρώ
18:27 | 19/05/2025
newsroom ekriti.gr
