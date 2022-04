Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσφερε ποπ κορν στον διαιτητή (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι των Μπακς κόντρα στους Κάβαλιερς, που επικράτησαν με 133-115, όμως διασκέδασε την παρουσία του στο Κλίβελαντ.

Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, μάλιστα, άνοιξε ένα σακουλάκι ποπ κορν και πρόσφερε ακόμη και στον διαιτητή, ο οποίος όμως – όπως αναμενόταν – αρνήθηκε ευγενικά.

Δείτε το φοβερό στιγμιότυπο…

Giannis ready with the mid-game snacks.

He even offers popcorn to the ref. 🤣🍿 pic.twitter.com/sLsKDUeuz4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 10, 2022