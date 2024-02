Ντουμπάι: Νικηφόρο ξεκίνημα για τη Μαρία Σάκκαρη (βίντεο)

Η Μαρία Σάκκαρη, στο πρώτο της αγώνα μετά τη λύση της συνεργασίας με τον επί σειρά ετών προπονητή της Τομ Χιλ, λύγισε τη φορμαρισμένη Αμερικανίδα, Έμα Ναβάρο (Νο.23) με 6-2, 6-4 σε 76 λεπτά και πέτυχε μόλις την πρώτη νίκη της στο Ντουμπάι (1-3).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα κάνει, λοιπόν, την παρθενική της εμφάνιση στη φάση των «16» της διοργάνωσης (WTA 1000) και θα βρει εκεί την Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνι (Νο.26), που απέκλεισε με 6-3, 6-4 τη Λέιλα Φερνάντες (Νο.33).

Ήταν ένας αγώνας που η Μαρία «καιγόταν» να κερδίσει, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, και πραγματικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στα μια τενίστρια που τα πάει περίφημα τον τελευταίο καιρό και σίγουρα η 28χρονη τενίστρια παίρνει αυτοπεποίθηση εν όψει των μεγάλων τουρνουά που ακολουθούν.

Into the Dubai last 16 for the first time!@mariasakkari comes through against Navarro in straights.#DDFTennis pic.twitter.com/RLr2uCpEXF

— wta (@WTA) February 20, 2024