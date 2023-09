Νότιγχαμ: Ανακοίνωσε τον Βλαχοδήμο

Παίκτης της Νότιγχαμ είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, την απόκτησή του από την Μπενφίκα για τέσσερα χρόνια.

Στα 29του χρόνια ο διεθνής τερματοφύλακας κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και θα αγωνιστεί στην Premier League, με την Νότιγχαμ να τον ανακοινώνει για τέσσερα χρόνια.

Ο Βλαχοδήμος άρχισε την καριέρα του από την Βάνγκεν και συνέχισε στις ακαδημίες της Στουτγκάρδης. Εκεί έμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 όταν και τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός ως ελεύθερο. Στους πράσινους παρέμεινε για 2,5 χρόνια και το καλοκαίρι του 2018 τον πήρε η Μπενφίκα για 2,4 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά από μια πενταετία στην Πορτογαλία ο Βλαχοδήμος αποφάσισε να αλλάξει παραστάσεις στην καριέρα του και έτσι μετακόμισε στην Αγγλία και την Νότιγχαμ.

Συνολικά στην Μπενφίκα αγωνίστηκε σε 255 παιχνίδια εκ των οποίων στα 94 κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του.

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of Odysseas Vlachodimos on a four-year deal ✍️#NFFC | #WelcomeOdysseas 🇬🇷 pic.twitter.com/GcjphOqqrX

— Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2023