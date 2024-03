Νέο οφσάιντ: Το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου  έδωσε το «οκ» στην πρωτότυπη ιδέα του Βενγκέρ

Την πρωτότυπη ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ με τον κανονισμό του οφσάιντ ενέκρινε το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB) και μέσα στην επόμενη σεζόν αναμένεται να δοκιμαστεί σε διάφορα πρωταθλήματα χαμηλότερου επιπέδου.

Μετά από πολλές συζητήσεις και συναντήσεις που έγιναν μεταξύ των ανθρώπων της IFAB, αποφασίστηκε να εγκριθεί η δοκιμή της πρωτόγνωρης ιδέας του Αρσέν Βενγκέρ, αναφορικά με τον κανονισμό του οφσάιντ!

Στην τελευταία συνάντηση που έγινε στο το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου που είναι υπεύθυνο για τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η έρευνα που αφορά την ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ με τον κανονισμό του οφσάιντ, με δοκιμές σε πρωταθλήματα χαμηλότερου επιπέδου.

Ο άλλοτε εμβληματικός προπονητής της Άρσεναλ και υπεύθυνος της FIFA για την ανάπτυξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είχε εισηγηθεί πριν από μερικούς μήνες την προσαρμογή του κανονισμού, ώστε ο επιτιθέμενος να λογίζεται σε θέση οφσάιντ μόνο αν ολόκληρο το σώμα του είναι μπροστά από τον προτελευταίο αμυνόμενο ή την μπάλα.

IFAB have approved further trials of a new offside rule (according to the IFAB March 2 2024 news release).

This will be the 3rd year of the offside trial. pic.twitter.com/dODqzqNf2o

— Footy Accumulators (@FootyAccums) March 19, 2024