NBA: Στην κορυφαίΑ πεντάδα της σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Τις κορυφαίες πεντάδες της regular season ανακοίνωσε το NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιλέγεται για ακόμη μια σεζόν στην πρώτη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, μαζί με τους Γιόκιτς, Ντόντσιτς, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τέιτουμ, επιλέχθηκε στην All NBA 1st team, που αποτελεί και την κορυφαία πεντάδα της φετινής σεζόν.

First Team All-NBA for the sixth straight year.

Congrats, Giannis! pic.twitter.com/Te7Yu977F3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 22, 2024