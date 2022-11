Mundial 2022: «Το Κατάρ δωροδόκησε παίκτες του Εκουαδόρ»

Δημοσίευμα – βόμβα τέσσερις ημέρες πριν την σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο δημοσιογράφος Αμτζάντ Ταχά από τη Μέση Ανατολή, αναφέρει πως το Κατάρ (οι διοργανωτές) έχει δωροδοκήσει οκτώ ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ (με συνολικά 7,4 εκατ. δολάρια) για να χάσουν το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ (με 1-0 και το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο).

Να σημειωθεί πως ο ρεπόρτερ τονίζει πως τα όσα αναφέρει έχουν επιβεβαιωθεί τόσο από τους ανθρώπους του Κατάρ όσο και από την άλλη πλευρά.

Την ίδια ώρα υποστηρίζει πως ελπίζει να υπάρξει παρέμβαση από τη FIFA αφού μιλάμε για θέμα διαφθοράς, το οποίο θα πλήξει το κύρος της διοργάνωσης και της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022