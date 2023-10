Μπενζεμά: Αποκαλύπτει γιατί άφησε τη Ρεάλ για την Σαουδική Αραβία

Ο Καρίμ Μπενζεμά ξάφνιασε τους πάντες στη Ρεάλ Μαδρίτης όταν αποφάσισε να αφήσει την ισπανική ομάδα για να πάει στη Σαουδική Αραβία, παρότι είχε ακόμη ένα χρόνο στο συμβόλαιό του με την Ισπανική ομάδα. Οι Μαδριλένοι δεν του έβαλαν κανένα εμπόδιο και τον άφησαν να φύγει ως ελεύθεροςδωρεάν, παρά το κενό που άφησε ο Γάλλος στην επίθεση, καθώς η Ρεάλ έμεινε χωρίς επιθετικό υψηλού επιπέδου για τον Ιούνιο.

Τώρα, σε συνέντευξή του για την επιλογή του μνα παίξει στην Αλ Ιτιχάντ και στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ο Γάλλος επιθετικός αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο έφυγε από τη Μαδρίτη για την Αραβία: « Ως μουσουλμάνος, όταν είσαι στη Μέκκα νιώθεις ήρεμος... είναι ένα εξαιρετικό μέρος. Εδώ είμαι ήσυχος .»

Ο Μπενζεμά διαβεβαιώνει ότι αισθάνεται πολύ άνετα να ζει στην Αραβία λόγω της κουλτούρας της χώρας, της θρησκείας και του πόσο καλά του φέρονται οι άνθρωποι στον δρόμο και σε κάθε γήπεδο όπου πηγαίνει να παίξει: «Η Σαουδική Αραβία είναι μια μουσουλμανική χώρα . Με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες και ένιωσα αμέσως να με αγαπούν .” Ο Γάλλος διαβεβαιώνει ότι πλέον νιώθει πολύ άνετα να ζει σε μια χώρα που έχει την ίδια θρησκεία με τη δική του, κάτι που του επιτρέπει να βρίσκεται δίπλα στη Μέκκα.

"I really wanted to be part of the story and to help Saudi football grow" 🎙️@Benzema discusses his move and start to life in the RSL 🇫🇷#yallaRSL pic.twitter.com/67VysqGDMM

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 11, 2023