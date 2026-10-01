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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Σήμερα οι ημιτελικοί του Κυπέλλου ΕΚΑΣΚ

ηρακλειο μπασκετ
clock 10:38 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου μπάσκετ ΕΚΑΣΚ θα γίνουν σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.Θα παίξουν Ακαδημία Ρεθύμνου -ΑΟΚ Χανιά στο Ρέθυμνο στις 5μμ και «Ηράκλειο»ΟΑΑ -Εργοτέλης στις 7,30μμ στην Αλικαρνασό.

Στο μεταξύ τα δύο από τα τρία παιχνίδια της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ανδρών της ΕΚΑΣΚ διεξήχθησαν προχθές.

Το «Ηράκλειο» ΟΑΑ δεν αντιμετώπισε προβλήματα στο Λίντο απέναντι στον Αγ. Νικόλαο (75-72), ενώ σε… θρίλερ εξελίχθηκε το χανιώτικο ματς ανάμεσα σε ΑΟΚ και ΟΑΧ, με τους τυπικά γηπεδούχους να επικρατούν 75-72.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση του «Ηράκλειο» ΟΑΑ με τον Αγ Νικόλαο ξεκίνησε με καθυστέρηση, λόγω διακοπής ρεύματος στο κλειστό του Λίντο.

Δεκάλεπτα: 18-13, 19-8, 20-18, 18-13

Διαιτητές: Παπαδάκη - Χιωτάκης

Ηράκλειο (Πετράκης - Σταματάκης): Βλαχάκης 12, Μακράκης 3, Βαμβουκάκης 5 (1), Αθανασιάδης 8, Λεφής 7, Σταμπουλής 2, Σπυριδάκης 12, Σαρρής 6, Καραγιαννάκης 8, Δαγαλάκης 12, Χαλαμπαλάκης, Ηλίας

Άγιος Νικόλαος (Μαυρόπουλος): Κουλεντάκης Λ. 3, Φούντας 3 (1), Γκαμπέλης 8, Χριστοδουλάκης, Σκαλλίος, Ιωάννου 4, Παπαδάκης, Βασιλάκης 5 (1), Κριθινάκης 7, Κωνσταντάρας 4, Γείτονας 3 (1), Τζιώρας 15 (1)

ΑΟΚ Χανιά - ΟΑ Χανίων 75-72

10λεπτα: 19-18, 34-37, 63-52, 75-72

ΑΟΚ Χανιά (Ηλίας Κατσιάνος): Παπαλιονάκης 11 (2), Κανάρος, Παντελέλης 2, Μαρινάκης 1, Αντωνίου 9 (3), Κοντογιώργος 22 (1), Μωχάμεντ-Κριτσωτάκης 4, Κοπίλης, Γιαννίκος 14 (2), Σεκαδάκης 7 (1), Μπουγάς 3, Κουμαρτζάκης 2

ΟΑ Χανίων (Φώτης Φείδας): Σαρρής, Ιωακειμίδης 19 (2), Περουλάκης 7 (1), Τσιλιμίγκρας 12, Τσαχάκης 12, Ερηνάκης, Σαλιβουράκης, Καφτάνης, Μαραβελάκης, Σκέμπι 2, Βομβολάκης 10 (2), Σταθάκης 10

H Ιεράπετρα  δήλωσε ότι δεν συμμετέχει και ετσι πέρασε στον ημιτελικό η Ακαδημία Ρεθύμνου.

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 10/10/2026

Νικητής 5 - Νικητής 6

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