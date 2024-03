Μπάσκετ: Νίκη του ΟΦΗ και του "Ηράκλειο"ΟΑΑ ,ήττα της Αναγέννησης

O Εθνικός Λιβαδειάς νίκησε με 88-85 τον ΝΕΟ Ληξουρίου στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε σήμερα (3/3) η 19η αγωνιστική του 2ου ομίλου της National League 1 μπάσκετ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Βίκος Ιωαννίνων 13-5, Τρίκαλα Basket 12-5, Εθνικός Λιβαδειάς 11-6, ΝΕΟΛ, Αίολος Αγυιάς 10-7, Νήαρ Ηστ 10-8, Εθνικός 9-8, Σοφάδες 8-9, Πανελλήνιος 5-12, Νίκη Βόλου 5-13, Πρωτέας Γρεβενών 2-15.

Στον 1ο όμιλο η Δάφνη επικράτησε εντός έδρας της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου με 55-47. Ο ΟΦΗ πήρε μεγάλη νίκη στο Ηράκλειο κόντρα στον ΑΠΑΣ Νάξου με 77-71!Ο ΟΦΗ, ο οποίος με τη δύναμη του ΒΑΚ κέρδισε για δεύτερη φορά στην φετινή αγωνιστική περίοδο τον ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια», με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται, και τον Κώστα Ρουμελιώτη να αποβάλλεται, ζητώντας φάουλ πάνω σε προσπάθεια για τρίποντο του Τζόρτζεβιτς, με το σκορ στο 74-71.

ΟΦΗ-ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια 77-71

Διαιτητές: Στρέμπας-Παπαδόπουλος Χρ.-Δελαγραμμάτικας

Δεκάλεπτα: 20-18, 46-30, 61-54, 77-71

ΟΦΗ (Ράλλης): Παππάς 13 (1), Πιλκούδης 14, Λιανός 16 (1), Σταμπουλής 17, Ζαφειρούδης 8 (2), Κασπίρης 3, Μποχωρίδης 2, πρωτογεράκης 4, Τσερκιτσόγλου.

ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια (Ρουμελιώτης-Χρυσαλάς): Χαρούνι, 18 (3), Κρανιάς 2, Γκαβασιάδης 13 (1), Τζόρτζεβιτς 16 (1), Νεόφυτος 9 (1), Παρασκευόπουλος 6, Λάκοβ 1, Στάθης 3 (1), Δενδρινός 3 (1).

Δάφνη-ΑΣΑ Αναγέννηση 55-47

Διαιτητές: Αγγελής-Λογοθέτης-Καραμπιτσάκος

Όλα τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής (2/3)

ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Παγκράτι 65-71

Παλαιό Φάληρο-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 89-75

ΕΦΑΟ Ζωγράφου-Έσπερος Καλλιθέας 76-82

Πανελευσινιακός-Πρωτέας Βούλας 47-70

Κυριακή 3/3

ΟΦΗ-ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια 77-71

Δάφνη- ΑΣΑ Αναγέννηση 55-47

Ρεπό Αιγάλεω

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1) Αιγάλεω 36 16-4

2) ΑΟ Δάφνης 36 15-6

3) Πρωτέας Βούλας 35 15-5

4) Νάξου Τα Φανάρια 35 14-7

5) ΑΟ Π. Φαλήρου 34 14-6

6) Πανελευσινιακός 33 12-9

7) ΟΦΗ 33 13-7

8) Έσπερος Καλλιθέας 29 9-11

9) ΑΣΑ Αναγέννηση 28 8-12

10) ΑΕ Νέας Κηφισιάς 26 6-14

11) ΕΦΑΟ Ζωγράφου 25 5-15

12) ΑΟ Παγκρατίου 24 3-18

13) ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 22 2-18

*Αιγάλεω, ΦΕΑ, Πρωτέας Βούλας, ΟΦΗ, ΑΣΑ Αναγέννηση, ΑΟ Π. Φαλήρου, Έσπερος Καλλιθέας, ΕΦΑΟ Ζωγράφου και ΑΕΝ Κηφισιάς έχουν κάνει το ρεπό τους

* Οι πρώτες 6 ομάδες προκρίνονται στα playoffs, όπου ΔΕΝ μεταφέρονται οι αγώνες της κανονικής περιόδου… Στην 1η φάση διασταυρώνονται 3ος-6ος, 4ος-5ος σε σειρές best of 3, στη 2η 1ος-νικητής 4ος-5ος, 2ος-νικητής 3ος-6ος σε σειρές best of 3 και στην 3η οι νικητές σε σειρά best of 5

* Στην Elite League ανεβαίνουν οι 3 νικητές των playoffs και η ομάδα που θα κερδίσει τον έξτρα όμιλο μεταξύ των 3 ηττημένων από τις σειρές τελικών κάθε ομίλου

* Στα playouts συμμετέχουν οι τελευταίες 4 ομάδες (10ος-13ος, 11ος-12ος) σε σειρές best of 3, με τις ηττημένες των 2 σειρών να υποβιβάζονται στη National League 2

Η επόμενη αγωνιστική (23η, 9/3)

ΑΕΝΚ – ΟΦΗ

Εσπερος Καλλιθέας – Παλαιό Φάληρο

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΕΦΑΟZ

Πρωτέας Βούλας – Δάφνη

Αιγάλεω – Πανελευσινιακός

ΑΠΑΣ Νάξου – ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. (10/3)

Ρεπό: Παγκράτι

@Το "Ηράκλειο" ΟΑΑ, κέρδισε την Πεύκη με 62-58, και μπορεί να μην πήρε διαφορά από την ήττα της στον πρώτο γύρο τησ Γ Εθνικής, αλλά δείχνει να την παίρνει μαζί του στα πλέι άουτ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΥΚΗ 62-58

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 20-10, 14-17, 16-13

Διαιτητές: Μακρόπουλος-Ελ Ανύ-Λιόνας (Μακρής)

Ηράκλειο (Πετράκης-Ρυακιωτάκης): Μαρκάκης, Μαρής, Καμαρινός 6 (1), Πέτρου 8 (2), Κατσουρρι 6, Μαρτίνα 6, Λεφής 8, Καστανιώτης 22 (1), Σαρρής 4, Γενιτσαρίδης, Πετράκης 2, Δαγαλάκης.

Πεύκη: Βαλιώτης 8 (1), Οουαντίντζο 10, Γερόκωστας, Νικολακόπουλος 7 (1), Μερκούρης 5 (1), Μιλούσης 2, Ζουρμπάκης 4, Λεζος 6 (1), Πουρνάρας, Παλουκάκος 10 (1), Τσόπελας 6 (1).

ΑΟΚ Χανιά-ΑΟ Ερμής Αργυρουπόλεως 77-100

Δεκάλεπτα: 19-25, 41-56, 57-78, 77-100

Διαιτητές: Διαμαντής, Θεοδοσόπουλος, Αποστολόπουλος Χ.

Χανιά (Παπανικολάου): Γεωργάκης 9(2), Παπαβασιλείου 32(4), Χάχαλος 8, Σταθάκης 5, Πετράκης 4, Κοντογιάννης 11, Παλαιοκρασσάς , Πατεράκης, Δούγαλης 8.

Ερμής (Γκαναβίας): Ραζής 3, Καβαλαράκης 8, Παξινός 5(1), Σάκοτα 26(5), Μπούτος 8, Πέττας Ν. 16, Κόγκας, Τσέλιος 2, Σωτηρόπουλος 5, Πέττας Δ. 7, Παπανδρέου 10, Τσούπρος 10(2).

3ος όμιλος

18η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα:

Ελευθερία Μοσχάτου-ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου 81-94

Ηλιούπολη-ΚΟ Χολαργού 80-69

Ηράκλειο ΟΑΑ-ΑΟ Πεύκης 62-58

ΓΕ Αγίων Αναργύρων-Δάφνη Δαφνίου 71-77

ΑΟΚ Χανιά-ΑΟ Ερμής Αργυρουπόλεως77-100

Πορφύρας- Ένωση Ιλίου 68-60

Βαθμολογία(σε 18 αγ)

1. Χολαργός 16-2 34

2. Δάφνη Δαφ 14-4 32

3. Ερμής Αργ 12-6 30

4. Ελευθερία Μοσ 11-7 29

5. Πορφύρας 10-8 28

6. Νίκη Αμ 10-8 28

7. Ηλιούπολη 10-8 28

8. Πεύκη 8-9 25

9. Ηράκλειο 7-11 25

10. Αγ. Ανάργυροι 5-13 23

11. Ένωση Ιλίου 5-13 23

12. ΑΟΚ Χανιά 0-18 18

*O AO Πεύκης έχει έναν μηδενισμό.

Επόμενη αγωνιστική (19η, 10/3)

Νίκη Αμ- Ηλιούπολη

Χολαργός-Ηράκλειο ΟΑΑ

Δάφνη Δαφνίου- Πεύκη

Ερμής Αργ- Ελευθερία Μοσ

Ένωση Ιλίου-ΑΟΚ Χανιά

Αγ. Ανάργυροι - Πορφύρας

@O Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Κολοσσού με 96-73 στο μοναδικό ματς της Κυριακής στη Basket League και με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 18-1, συνεχίζοντας να βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Η 19η αγωνιστική

Προμηθέας Πάτρας - Άρης 70-57

Λαύριο - Καρδίτσα 76-57

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 85-94

Κυριακή 3/3

Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου 96-73

Δευτέρα 4/3

(17:15) Μαρούσι - Απόλλων Πάτρας

(20:15) Περιστέρι - Ολυμπιακός

Η κατάταξη

Παναθηναϊκός 18-1

Ολυμπιακός 16-2

Περιστέρι 12-6

Προμηθέας 11-8

Άρης 11-8

ΑΕΚ 8-11

ΠΑΟΚ 8-11

Κολοσσός Ρόδου 7-12

Λαύριο 7-12

Καρδίτσα 6-13

Μαρούσι 5-13

Απόλλων Πάτρας 3-15

Η επόμενη (20ή) αγωνιστική

Σάββατο 9/3

(17:15) Ολυμπιακός - Λαύριο

(18:00) Απόλλων Πάτρας - Περιστέρι

(20:15) ΑΕΚ - Προμηθέας

Κυριακή 10/3

(16:30) Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ

(17:15) Καρδίτσα - Παναθηναϊκός

(18:00) Άρης - Μαρούσι

