Μπάσκετ: Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για το Final-4

Το πρώτο βήμα για πρόκριση στο Final-4 του Basketball Champions League έκανε η ΑΕΚ, που επικράτησε 76-69 της Ναντέρ στον πρώτο προημιτελικό του Basketball Champions League. Στην κατάμεστη "Sunel Arena". των Άνω Λιοσίων, η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα πήρε την πρώτη νίκη στην best of three σειρά των αγώνων και ταξιδεύει στη Γαλλία για να «σφραγίσει» την πρόκριση στις 16 Απριλίου. Εάν και τρίτο ματς, αυτό θα διεξαχθεί στις 23 Απριλίου στη "Sunel Arena".

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-41, 56-60, 76-69

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 9 (1), Χαμπ 15 (3), Φλιώνης (4ρ., 3ασ., 4κλ.), Μπράις 13 (1), Κουζμίνσκας 10, Νετζήπογλου 2, Γκραντ 3 (1), Τάκερ 4,

ΝΑΝΤΕΡ (Φιλίπ Ντα Σίλβα): Φίσερ, Τίλμαν 7 (2), Λακόμπ 11 (1), Σεν 8 (1), Μπάρμπιτς 10 (2), Πρκάτσιν 16, Ντουσουλιέ 3, Ροντρίγκεζ 7 (1), Χάουαρντ 7 (2), Χέιλ 20 (4)