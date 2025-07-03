Μπάσκετ: Χωρίς Αμπόση η Εθνική Νέων Ανδρών στο Ηράκλειο για το Ευρωπαϊκό

Η Εθνική Νέων Ανδρών μπάσκετ έχει στο πρόγραμμά της το μεγάλο ραντεβού του Ευρωμπάσκετ U20 στο Ηράκλειο. Δίπλα της σε όλη της πορεία θα βρίσκεται και η ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλους τους αγώνες της ελληνικής ομάδας στην διοργάνωση, αρχής γενομένης από τις 12 Ιουλίου, όταν στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Λιθουανία στις 18.00.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Νέων Ανδρών στη φάση των ομίλων είναι το εξής:

12/7 18.00 Λιθουανία – Ελλάδα

13/7 18.00 Ελλάδα-Τσεχία

14/7 18.00 Ελλάδα-Ρουμανία

Το Σάββατο στην Κρήτη

Το αντιπροωπευτικό μας συγκρότημα θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο το Σάββατο (5/7) και θα δώσει δύο φιλικά με την Ισλανδία στις 6 και 7 Ιουλίου στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού (Δύο Αοράκια). Ο Βενιαμίν Αμπόση, εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατο, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στην προετοιμασία της Εθνικής Νέων Ανδρών.

Ο Μάριος Πρωτογεράκης θα φορέσει ξανά τη φανέλα του ΟΦΗ, παραμένοντας στο ρόστερ για τη νέα σεζόν στη National League 1.

Ο έμπειρος φόργουορντ συνεχίζει την πορεία του στον μπασκετικό ΟΦΗ «με σταθερή παρουσία και διάθεση για δουλειά» όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ηρακλειώτικη ομάδα.

Αναλυτικά:

Με Μάριο Πρωτογεράκη και τη νέα σεζον!

Η επιτροπή μπάσκετ πω με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας της με τον Μάριο Πρωτογεράκης. Ο Μάριος Πρωτογεράκης θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του ΟΦΗ και τη νέα σεζόν, παραμένοντας ενεργό μέλος του ρόστερ μας για το πρωτάθλημα της National League 1.

Ο έμπειρος φόργουορντ, με σταθερή παρουσία και διάθεση για δουλειά, συνεχίζει την πορεία του στην ομάδα μας για τη σεζόν 2025-2026.

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας του, ο Μάριος Πρωτογεράκης δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μου,που για ακόμη μια χρονιά η διοίκηση του ΟΦΗ δείχνει εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο μου.Θα δώσω το 100% από την πλευρά μου για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη σε όλους τους ανθρώπους που τρέχουν για αυτήν την ομάδα αλλά και για όλο τον φίλαθλο κόσμο του ΟΦΗ! Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες»