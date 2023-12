Μπάγερν: Καθάρισε με ...ελικόπτερο την «Allianz Arena» από τα χιόνια (βίντεο)

Ο τρόπος που επέλεξαν οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου για να καθαρίσουν το γήπεδο της ομάδας από τα χιόνια είναι, μάλλον, εφευρετικός.

Ο χιονιάς στο Μόναχο οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης των Βαυαρών με την Ουνιόν Βερολίνου την προηγούμενη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Καθώς οι καιρικές συνθήκες καλυτερεύουν άρχισε η προσπάθεια για να καθαριστεί η «Allianz Arena».

Εκτός από τους ανθρώπους που χρειάστηκε να ανέβουν στην οροφή του γηπέδου της Μπάγερν, επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο ώστε με τη δίνη του έλικα να απομακρυνθούν μεγαλύτερες ποσότητες χιονιού.

A helicopter circled over the Allianz Arena today. The wind from the rotor blades blew the remaining snow off the roof [🎥 IG/munchner.gesindel] pic.twitter.com/ebz2994zhF

— Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) December 3, 2023