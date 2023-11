MLS: Ολοκλήρωσε τη σεζόν με γκολ ο Γιακουμάκης (βίντεο)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε στο Game 3 της Ατλάντα Γιουνάιτεντ με την Κολόμπους Κρου, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στη νική, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια των playoffs του MLS.

Ο Ηρακλειώτης επιθετικός σκόραρε στο 35ο λεπτό του τρίτου αγώνα της σειράς στον πρώτο γύρο των playoffs, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για τον σύλλογό του. Η ήττα με 4-2 έφερε και την ήττα με 2-1 στο ζευγάρι, επομένως η σεζόν της ομάδας της Ατλάντα ολοκληρώθηκε. Ο 28χρονος φορ πέτυχε 18 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ σε 29 αγώνες στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στην πρώτη του αγωνιστική περίοδο σε αυτό.

Giorgos Giakoumakis pulls one back!

What a ball from Thiago Almada to Brooks Lennon to set up the goal.#WeAreTheA // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/5oi2WWJ3JG

— Major League Soccer (@MLS) November 13, 2023