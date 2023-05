MLS: Εκτο γκολ του Γιακουμάκη και νίκη της Ατλάντα (βίντεο)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνεχίζει την εξαιρετική του παρουσία στα γήπεδα των ΗΠΑ, καθώς με ένα εντυπωσιακό σε εκτέλεση γκολ, διαμόρφωσε το τελικό 4-0, στην άνετη νίκη της Ατλάντα Γιουνάϊτεντ, επί των Κολοράντο Ράπιντς με 4-0.

Ο Ηρακλειώτης επιθετικός, αντικατέστησε στο 53ο λεπτό τον Μπάρι και στο 90` δέχθηκε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, κοντρόλαρε με το στήθος και την «τσίμπησε με λόμπα» προ του εξερχόμενου τερματοφύλακα, σημειώνοντας το έκτου του γκολ σε εννέα συμμετοχές.

Ο Γιακουμάκης δεν ξεκινησε βασικός καθώς έχασε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού στο μηριαίο.

Μετά από 13 αγωνιστικές, η Ατλάντα Γιουνάϊτεντ, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, με 21 βαθμούς και απολογισμό έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττα, ενώ προηγείται με 27 βαθμούς η ομάδα του Σινσινάτι.

The pass from Brooks Lennon.

The chip from Giorgos Giakoumakis.

Six goals on the season from the Greek striker.

