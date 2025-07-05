Marca: «Ο Τσιτσιπάς δεν πείθει ούτε τον προπονητή του»

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι δηλώσεις του Γκόραν Ιβανίσεβιτς για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Λίγες ημέρες μετά από την απόσυρσή του Έλληνα τενίστα, λόγω τραυματισμού, από το Wimbledon ο Κροάτης προπονητής του σχολίασε αρνητικά την φυσική κατάστασή του: «Σοκαρίστηκα, δεν έχω ξαναδεί πιο απροετοίμαστο παίκτη στη ζωή μου. Με αυτό το γόνατο, είμαι τρεις φορές πιο fit από αυτόν. Αυτό είναι πραγματικά άσχημο».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αίσθηση στα μεγάλα ΜΜΕ της Ευρώπης και είναι από τα πρώτα θέματα και στην ισπανική «Marca».

Στο κείμενο υπάρχουν οι δηλώσεις του Κροάτη πρώην προπονητή του Νόβακ Τζόκοβιτς και στον τίτλο του γράφει: «Ο Τσιτσιπάς δεν πείθει καν τον προπονητή του».

Εν συνεχεία αναφέρει τον αποκλεισμό του στον 1ο γύρο του Wimbledon και την πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά το 2025. Είναι αλήθεια ότι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχει στα 5 τελευταία Grand Slam 4 αποκλεισμούς στον 1ο γύρο και μόνο στο φετινό Roland Garros έφτασε στον 2ο.

Η συνεργασία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς ξεκίνησε στα τέλη Μαϊου και εμφανίστηκαν μαζί στο Χάλε αλλά και στο Wimbledon.