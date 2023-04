Μάικλ Τζόρνταν: Τα «Last Dance» παπούτσια αγοράστηκαν για 2,2 εκατ. δολάρια

Τα παπούτσια που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν, στην τελευταία του συμμετοχή σε τελικούς του NBA, όπου φόρεσε το 6ο δαχτυλίδι της καριέρας του έγιναν το βράδυ της Τρίτης (11/4) τα πιο ακριβά αθλητικά στην ιστορία της ανθρωπότητας!

Τα Jordan 13’s που φορούσε ο «Air» στο δεύτερο τελικό των Σικάγο Μπουλς με τους Γιούτα Τζαζ πωλήθηκαν για 2,2 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Η «Αυτού Μεγαλειότητα» του μπάσκετ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο του «βασιλιά» των δημοπρασιών για συλλεκτικά αθλητικά είδη, ξεπερνώντας το ρεκόρ που κατείχε για αθλητικά παπούτσια (1,4 εκατομμύρια δολάρια το 2021), ενώ έχει ήδη αυτό της πιο ακριβής φανέλας (10,1 εκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2022).

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE

