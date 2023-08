Λιονέλ Μέσι: Κόντρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον πρώτο τίτλο στο MLS

Ο Λιονέλ Μέσι με το 9ο γκολ του σε 6 αγώνες οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό του Leagues Cup, όπου περιμένει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η ομάδα του, η Νάσβιλ!

Ο Αργεντινός άσσος μόλις λίγες εβδομάδες μετά την μεταγραφή του στο MLS, κατάφερε να φτάσει τα 9 γκολ σε έξι εμφανίσεις, σκοράροντας και στον ημιτελικό του Leagues Cup κόντρα στην Φιλαδέλφεια Γιούνιον, στο άνετο 4-1 της Ίντερ Μαϊάμι.

Συγκεκριμένα, ο Μέσι σκόραρε στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης με υπέροχο σουτ από μακρινή απόσταση, διαμορφώνοντας το 2-0.

Έτσι, ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την ομάδα του σε μια σπουδαία νίκη και πλέον έχει μπροστά του ακόμη ένα ματς για να πανηγυρίσει τον πρώτο του τίτλο με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, περιμένοντας στον τελικό του Leagues Cup την Νάσβιλ, του... Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, μαζί με τα αδέρφια του, έχουν μετοχές στην ομάδα του MLS και όταν ο Μέσι είχε ανακοινωθεί από την Ίντερ Μαϊάμι ο Greek Freak είχε κάνει σαφές πως ανυπομονούσε για τις μάχες των δύο ομάδων. Και να που στην πρώτη θα κριθεί ένας τίτλος.

Welcome to the MLS Messi!! See you at Nashville🔥🚀

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 7, 2023