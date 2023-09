Λιονέλ Μέσι: Αύξηση 527% στην τιμή των εισιτηρίων της Ιντερ Μαϊάμι

Το MLS ζει κι αναπνέει στους ρυθμούς του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος εκτόξευσε τα εισιτήρια στα ύψη, με την αύξηση είναι της τάξης του 527%!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα «μαγικά χαρτάκια» της κυριακάτικης αναμέτρησης της Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι κόντρα στο Λος Άντζελες είναι τα πιο ακριβά στην ιστορία του MLS.

Η αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 527%, σε σχέση με τον μέσο όρο στο αμερικάνικο πρωτάθλημα. Στο MLS ο μέσος όρος για ένα εισιτήριο φτάνει τα 110 δολάρια, ενώ ο αντίστοιχος για την αναμέτρηση Ίντερ Μαϊάμι – Λος Άντζελες είναι τα 690 δολάρια!

Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες ημέρες πριν το ματς, για να μπορέσει κάποιος να πάει να δει την παρέα του Λιονέλ Μέσι κόντρα στους νικητές του περσινού, MLS Cup, θα πρέπει να πληρώσει 785 δολάρια. Σε ένα αντίστοιχο ματς δίχως τον Μέσι θα ήταν 80% πιο φθηνό, ήτοι 151 δολάρια.

CNN | Ticket prices for the upcoming Inter Miami and Los Angeles match are the most expensive in the history of American League matches 🇺🇸#Messi𓃵 #GOAT𓃵 #InterMiamiCF #LAFC #MLSSeasonPass pic.twitter.com/MA41NVvc7A

— Lionel Miami (@lionel_miami) September 1, 2023