Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ η Βασιλάκη στα 200μ. μικτή ατομική

Μία καταπληκτική κούρσα πρόσφεραν η Άρτεμις Βασιλάκη και η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200μ. μικτή ατομική, κατά την 1η ημέρα του 94ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος κολύμβησης, που διεξάγεται στο Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης. Αμφότερες κολύμπησαν σαφώς πιο γρήγορα από το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει η Παυλοπούλου πριν δύο εβδομάδες (3 Μαΐου) στο ΟΑΚΑ, στο μίτινγκ "Ακρόπολις", με τη Βασιλάκη να αναδεικνύεται τελικά νικήτρια με 2:13.91 και να γίνεται η νέα κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ατομικό ρεκόρ της αθλήτριας του Τρίτωνα Ηρακλείου ήταν 2:16.32 από την αντίστοιχη περσινή διοργάνωση, όπου είχε κερδίσει. Η Νικόλ Παυλοπούλου του Ωκεανού βελτίωσε κι αυτή την επίδοσή της με 2:14.75, αλλά αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, όπως και πέρυσι.