Ισπανία – Βέλγιο 65-67: Back-to-back πρωταθλήτριες Ευρώπης με φινάλε βγαλμένο από ταινία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε η ομάδα του Βελγίου, καθώς επικράτησε με 67-65 της Ισπανίας στον τελικό του EuroBasket που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/6) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Δύο χρόνια μετά από τον τελικό της Λιουμπλιάνα, το Βέλγιο λύγισε ξανά την Ισπανία με την τριάδα των Αλεμάντ, Μέσεμαν, Λίνσκενς να κάνει τη διαφορά και την Αντονία Ντελαέρ να κλέβει τη μπάλα για το καλάθι του τελικού σκορ στο 1.4″ πριν από το φινάλε.

Η Ισπανία έσπασε το press του Βελγίου, όμως η πάσα της Ορτίθ (που διαμαρτυρήθηκε για φάουλ που δεν δόθηκε) δεν ήταν καλή. Το σοκ στο ΣΕΦ ήταν τεράστιο, κάποιες φορές το μπάσκετ δεν είναι δίκαιο και σίγουρα αυτή τη φορά μπορεί να πει κάποιος ότι οι νικήτριες “έκλεψαν” το αποτέλεσμα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 37-31, 52-49, 65-67

ΙΣΠΑΝΙΑ (Μέντεθ): Μπουεναβίδα 4 (4 ριμπάουντ), Ετσαρί, Ορτίθ 3 (1/5 σουτ), Αγιούσο 11 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ασίστ), Τόρενς 3 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πουέγιο 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Φαμ 9 (3/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ασίστ), Βιλαρό 3 (1), Καρέρα 10 (4/5 δίποντα, 2/3 βολές), Γκίνζο 11 (4/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο)

ΒΕΛΓΙΟ (Τιμπόλτ): Ραμέτ 2, Κλάεσενς, Ντελαέρ 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 κλεψίματα), Μέσεμαν 16 (7/15 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Λίνσκενς 17 (6/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Μουνούνγκα, Εμπάκα, Βανλού 4 (1/9 σουτ), Αλεμάντ 19 (4/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιορίς

Η Ιταλία επέστρεψε στο βάθρο του Ευρωμπάσκετ γυναικών 30 χρόνια από την τελευταία της φορά για να κατακτήσει το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση 51 χρόνια μετά το πρώτο. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ιταλίδες αποδείχτηκαν ανώτερες από τις απογοητευμένες για τον αποκλεισμό τους από τον τελικό Γαλλίδες, επικρατώντας με 69-54. Η Ιταλία αύξησε σε 4 τα μετάλλιά της σε Ευρωμπάσκετ γυναικών και πλέον μετρά ένα χρυσό (1938), ένα ασημένιο (1995) και δύο χάλκινα (1974, 2025).

Η Εθνική ομάδα Γυναικών τερμάτισε στην 11η θέση του EuroBasket Γυναικών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την τελική κατάταξη να διαμορφώνεται μετά τον συναρπαστικό τελικό στο Φάληρο το βράδυ της Κυριακής (29/6). Χρυσό μετάλλιο για το Βέλγιο, ασημένιο για την Ισπανία. Στην τρίτη θέση και μετάλλιο για την Ιταλία μετά από 30 χρόνια.

Η τελική κατάταξη:

Βέλγιο

Ισπανία

Ιταλία

Γαλλία

Γερμανία

Τσεχία

Τουρκία

Λιθουανία

Σλοβενία

Σουηδία

Ελλάδα

Σερβία

Πορτογαλία

Μεγάλη Βρετανία

Μαυροβούνιο

Ελβετία