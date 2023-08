Η Χέρτα ανακοίνωσε τον Μπουχαλάκη, το «αντίο» του Ολυμπιακού

Στη Χέρτα και επίσημα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο σύλλογος του Βερολίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου μέσου (καλωσορίζοντάς τον στα ελληνικά στα social media), ο οποίος αποτελεί οριστικά παρελθόν για τον Ολυμπιακό έπειτα από εννέα χρόνια (με ενδιάμεσο σταθμό τη Νότιγχαμ Φόρεστ τη σεζόν 2017-18).

«Για μένα η μετακόμιση στη Γερμανία ήταν ένα μεγάλο όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μπορέσω να δείξω τι μπορώ να κάνω στη Χέρτα», ανέφερε ο διεθνής άσος, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2025 με την ιστορική ομάδα, που αγωνίζεται στη 2η κατηγορία της Γερμανίας.

"Ο Ανδρέας έδειξε ευθέως στις συνομιλίες ότι η δουλειά στη Hertha τον ελκύει. Δεν έχει παίξει μόνο πάνω από 300 ανταγωνιστικούς αγώνες σε Ελλάδα, Αγγλία και Τουρκία, αλλά έχει αποκτήσει και εμπειρία στο Ευρωπαϊκά Κύπελλα και στην Εθνική Ελλάδας. Στοιχεία που κέρδισε και μπορεί να περάσει στους νεαρούς παίκτες μας εκτός γηπέδου. Ο Αντρέας εκπληρώνει ακριβώς το προφίλ που αναζητούσαμε»,δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής Μπέντζαμιν Βέμπερ

Ο Μπουχαλάκης φόρεσε 226 φορές τη φανέλα των Πειραιωτών, μετρώντας 14 γκολ και 16 ασίστ, ενώ η Χέρτα θα αποτελέσει τον 5ο σταθμό τις καριέρας του, αφού πέραν των «ερυθρόλευκων», έχει παίξει σε Εργοτέλη, Νότιγχαμ Φόρεστ και Κόνιασπορ.

«Ανδρέα Μπουχαλάκη σε ευχαριστούμε για όλα», αναφέρει ο Ολυμπιακός στο «αντίο» του.

Ανδρέα Μπουχαλάκη σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @ABouchalakis! 🔴⚪️🙏🏻#Olympiacos #ThankYou #AndreasBouchalakis pic.twitter.com/9oak0WKK1G

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 31, 2023