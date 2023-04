Γιώργος Γιακουμάκης: Έγραψε ιστορία με το «καλημέρα» στις ΗΠΑ (βίντεο)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης κατάφερε να γράψει το όνομα του στην ιστορία του MLS, από τις πρώτες του συμμετοχές με την Ατλάντα.

Ο Ηρακλειώτης επιθετικός σημείωσε το μοναδικό τέρμα της ομάδας του κόντρα στη Νέα Υόρκη και πέτυχε κάτι που κανείς άλλος δεν είχε καταφέρει.

Ο 28χρονος επιθετικός έγινε ο πρώτος παίκτης της Ατλάντα, ο οποίος σκοράρει στα δύο πρώτα παιχνίδια του στο MLS, όπου ξεκίνησε βασικός. Ο Γιακουμάκης είχε σημειώσει το τρίτο γκολ στο 5-1 επί του Πόρτλαντ κι όπως προαναφέραμε το νικητήριο τέρμα στο τελευταίο ματς της ομάδας του.

1 - Giorgos Giakoumakis is the first player in @ATLUTD history to score in each of his first two MLS starts. Adapted. pic.twitter.com/TpONxatSh6

