Γιακουμάκης: Κυνηγάει ένα ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποδεικνύει συνεχώς γιατί αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων επιθετικών και με την παρουσία του στο MLS με την φανέλα της Ατλάντα κυνηγάει μια μυθική επίδοση που στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου την έχει καταφέρει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ποια είναι αυτή; Να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ σε τρία διαφορετικά πρωταθλήματα, κάτι που μόνο ο Πορτογάλος έχει καταφέρει καθώς έχει κερδίσει το “Χρυσό Παπούτσι” σε Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία! Στην Premier League είχε πετύχει 31 γκολ το 2008, στην Ισπανία αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ τρεις φορές (2011, 2014, 2015) και την επίδοση του επανέλαβε και στην Ιταλία με την φανέλα της Γιουβέντους το 2021 με 29 γκολ!

Ο Κρητικός επιθετικός βρίσκεται στα χνάρια του Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς έχει αναδειχθεί ήδη πρώτος σκόρερ στην Ολλανδία και την Σκωτία ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οδηγεί την κούρσα των σκόρερ μετά το γκολ που πέτυχε το Σάββατο κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι φτάνοντας τα 14 στο MLS.

💥 14 GOALS 💥

Giorgos Giakoumakis is tied for the most goals in MLS this season. pic.twitter.com/vAmPvhhXpQ

— Major League Soccer (@MLS) September 16, 2023