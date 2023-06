Γαλλικά Μ.Μ.Ε: ''Ρεάλ και Παρί έδωσαν τα χέρια για τον Εμπαπέ''

Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Εμπαπέ για το ποσό των 250 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με Γαλλικά δημοσιεύματα!

Έπειτα από επαφές του προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, με τους Παριζιάνους φαίνεται πως τελικά υπήρξε συμφωνία για τη μεταγραφή του 24χρονου αστέρα, σε ένα deal θα στοιχίσει συνολικά στη Βασίλισσα το εξωπραγματικό ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ!

🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Kylian Mbappé is set to LEAVE PSG! 🇫🇷👋

The Frenchman is expected to join Real Madrid. 🇪🇸

The Emir of Qatar and Florentino Perez have reportedly agreed a transfer of €200m + €50m bonus. 🤝👀

(Source: @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/WlTJZrQBH6

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 22, 2023

