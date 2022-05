Γαλλία: Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών... διαφόρων ομάδων στο Παρίσι (Βίντεο)

Στο "Σταντ ντε Φρανς" διεξάγεται απόψε (7/5, 22:00) ο τελικός κυπέλλου Γαλλίας με αντιπάλους τη Νις και τη Ναντ και οι δρόμοι της πρωτεύουσας μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Το παράδοξο είναι πως στα επεισόδια δεν ενεπλάκησαν οπαδοί των δυο φιναλίστ.

Χούλιγκαν της Παρί Σεν Ζερμέν εισέβαλαν σε καφέ όπου βρίσκονταν φίλοι της Νανσί, που διατηρούν ισχυρούς δεσμούς φιλίας με εκείνους της Νις και τους επιτέθηκαν με αγριότητα.

Before the match Nantes vs OGC Nice, PSG ultras (Auteuil + Indeps KOB) attacked a pub near the train station where Nancy ultras (friends of OGC Nice) were staying.

07.05.2022 Coupe de France🇫🇷#psgultras #virageauteuil pic.twitter.com/cyMV0vohl4

