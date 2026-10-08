Γ Εθνική: Επέστρεψε στο Ηράκλειο για τη Χερσόνησο ο Τσαμπουράκης

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Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Μιχάλη Τσαμπουράκη στην Κύπρο και ο ποδοσφαιριστής επέστρεψε στο Ηράκλειο για λογαριασμό της Χερσονήσου.

Το ενημερωτικό δελτίο τύπου αναφέρει σχετικά:

«Η διοίκηση της Χερσονήσου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Τσαμπουράκη.

Ο Μιχάλης επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά την παρουσία του στην Κύπρο, όπου αγωνίστηκε σε ΑΕ Τρούλλων και ΑΕΖ Ζακακίου και έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια της ομάδας μας στη Γ’ Εθνική.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της Χερσονήσου.»

Παράλληλα η διοίκηση της Χερσονήσου γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Στεφανουδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων του σωματείου…