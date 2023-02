FIFA: Ποδοσφαιριστής της χρονιάς ο Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι ανακηρύχθηκε ποδοσφαιριστής της χρονιάς στα βραβεία The Best FIFA Football Awards στο Παρίσι.

Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στον πρώτο της θρίαμβο στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1986 τον περασμένο Δεκέμβριο, κέρδισε τον ανταγωνισμό από τον Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ Μαδρίτης και τον συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Εμπαπέ.

"Ουάου, είναι καταπληκτικό. Με τον (Καρίμ) Μπενζεμά που δεν είναι εδώ και τον Κιλιάν (Εμπαπέ), ήταν μια τεράστια χρονιά", δήλωσε ο Μέσι κατά την παραλαβή του βραβείου. "Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ απόψε και να κερδίζω αυτό το βραβείο.

Προφανώς θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους συμπαίκτες μου, τον (Λιονέλ) Σκαλόνι - χωρίς αυτούς, δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε όλους τους συμπαίκτες μου και στην ομάδα στο σύνολό της, κάναμε τόσο καλή δουλειά.

Πέτυχα το όνειρο που ήλπιζα τόσο καιρό και τελικά κατάφερα να το πραγματοποιήσω. Είναι το πιο υπέροχο πράγμα που μου συνέβη στην καριέρα μου. Πολύ λίγοι άνθρωποι το πετυχαίνουν αυτό και εγώ ήμουν αρκετά τυχερός για να το καταφέρω.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους ανθρώπους στην Αργεντινή που γιόρτασαν αυτό το υπέροχο επίτευγμα που θα μείνει στη μνήμη μου για πολύ καιρό".

Ο 35χρονος είχε κερδίσει στο παρελθόν το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή ανδρών της FIFA μόνο σε μια άλλη περίπτωση.

Κέρδισε το βραβείο το 2019, αφήνοντας πίσω του τον κεντρικό αμυντικό της Λίβερπουλ Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τότε της Γιουβέντους.

Ο Μέσι είχε επίσης τερματίσει δεύτερος στο βραβείο το 2016, το 2017 και το 2021. Ήταν τρίτος το 2020.

Εκτός από την αρχηγία της Αργεντινής στη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, ο Μέσι κέρδισε επίσης τον πρώτο του τίτλο στη Ligue 1 με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Μέσι σημείωσε 11 γκολ σε 34 εμφανίσεις με την Παρί κατά την πρώτη του σεζόν στη Γαλλία. Αυτή τη σεζόν έχει σκοράρει 17 φορές σε 28 παιχνίδια.

Ο πρώην κυνηγός της Μπαρτσελόνα ήταν σε εξαιρετική φόρμα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σκοράροντας επτά γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ σε επτά παιχνίδια.

Πέτυχε δύο γκολ κατά τη διάρκεια της συναρπαστικής ισοπαλίας 3-3 με την Γαλλία στον τελικό και επίσης ευστόχησε στο πέναλτι που ακολούθησε στην σχετική διαδικασία.

Ο προπονητής της πρωταθλήτριας κόσμου, Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι βραβεύτηκε ως ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς, αφήνοντας πίσω του τον Κάρλο Αντσελότι (Ρεάλ Μαδρίτης) και τον Πεπ Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι).

Αναλυτικά οι βραβεύσεις:

The best FIFA άνδρας: Λιονέλ Μέσι (Παρί ΣΖ/Αργεντινή)

The best FIFA γυναίκα: Αλέξια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

The best FIFA άνδρας προπονητής: Λιονέλ Σκαλόνι (εθνική Αργεντινής)

The best FIFA γυναίκα προπονητής: Σαρίνα Βίεγκμαν (εθνική Αγγλίας)

The best FIFA άνδρας τερματοφύλακας: Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)

The best FIFA γυναίκα τερματοφύλακας: Μέρι Έρπς (Μάντσεστερ Γ./Αγγλία)

Βραβείο Πούσκας για το καλύτερο γκολ της χρονιάς: Μάρτσιν Ολέκσι της Βάρτα Πόζναν για το απίστευτο βολ πλανέ στο πολωνικό πρωτάθλημα ακρωτηριασμένων, στις 6/11/2022

Βραβείο φιλάθλων: Στους οπαδούς της Αργεντινής που ταξίδεψαν στο Κατάρ και στους εκατομμύρια που υποδέχτηκαν της αποστολή της εθνικής στο Μπουένος Άιρες όταν επέστρεψε με το κύπελλο

Καλύτερη 11άδα: Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρότης), Ζοάο Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι), Φίρχιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ασράφ Χακίμι (Παρί ΣΖ), Κέβιν Ντε Μπρόιν (Μάντσεστερ Σίτι), Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Κασαμίρο (Ρεάλ Μαδρίτης/Μάντσεστερ Γ.), Λιονέλ Μέσι (Παρί ΣΖ), Κιλιάν Μπαπέ (Παρί ΣΖ), Καερίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης), Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Κορυφαία 11άδα (γυναίκες): Έντλερ (Λιόν), Μπρόνζ (Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα), Λεόν (Μπαρτσελόνα), Ρενάρ (Λιόν), Γουϊλιαμσον (Άρσεναλ), Όμπερντορφ (Βόλφσμπουργκ), Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα), Γουόλς (Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα), Κερ (Τσέλσι), Μιντ (Άρσεναλ), Μόργκαν (Ορλάντο/Σαν Ντιέγκο)

