Euroleague: Τα ζευγάρια των play off και των play in

Με την ολοκλήρωση της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου στη Euroleague, συμπληρώθηκε το... παζλ των play off και των play in της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός και η δεύτερη Φενερμπαχτσέ θα πρέπει να κάνουν... υπομονή για να μάθουν τους αντιπάλους τους στον δρόμο για το φάιναλ φορ και το Αμπου Ντάμπι, ενώ ο τρίτος Παναθηναϊκός θα κληθεί με πλεονέκτημα έδρας να περάσει το εμπόδιο της πρώην... αγαπημένης του Εργκίν Αταμάν, της έκτης Αναντολού Εφές.

Τέλος, η τέταρτη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, απέναντι στην πέμπτη Μπαρτσελόνα, προκειμένου να πάρει την ιστορική πρόκριση στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης.

Τα play in και συγκεκριμένα οι αγώνες 7-8 και 9-10 θα διεξαχθούν στις 15/4, ενώ ο νικητής του πρώτου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τη Φενερμπαχτσέ. Ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του 9-10 στις 18/4, με φόντο την ομάδα που θα πάρει την όγδοη θέση και την πρόκριση στα play off, όπου θα αναμετρηθεί με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (θα έχει το πλεονέκτημα έδρας).

Τα play off αρχίζουν στις 22 Απριλίου, ενώ την πρόκριση στο φάιναλ φορ (23-25/5) θα πάρουν οι ομάδες που θα συμπληρώσουν πρώτες τις τρεις νίκες.

Υπενθυμίζεται ότι οι «αιώνιοι», Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, εφόσον πάρουν τα εισιτήρια για το Άμπου Ντάμπι, τότε μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό!

Τα ζευγάρια των play off και αυτά των play in:

Play Off

1. Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) - 8. Θα προκύψει από τα play in

2. Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - 7. Θα προκύψει από τα play in

3. Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) - 6. Αναντολού Εφές (Τουρκία)

4. Μονακό (Μονακό) - 5. Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Play In

7. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - 8. Παρί (Γαλλία)

9. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - 10. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)