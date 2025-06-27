Eurobasket Γυναικών: Η Ισπανία προκρίθηκε στον τελικό - Αντίπαλος το Βέλγιο

Η Ισπανία επιβλήθηκε 65-64 της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket Γυναικών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έτσι την Κυριακή 29 Ιουνίου στις 20:30 θα διεκδικήσει τον πέμπτο τίτλο της Ιστορίας της απέναντι στο Βέλγιο που νίκησε με 66-64 την Ιταλία.

Απόλυτα ισορροπημένο ήταν το πρώτο δεκάλεπτο (18-18), με την Αγιαγί με 9 πόντους να ηγείται της Γαλλίας, αλλά την Ισπανία να βρίσκει απαντήσεις με τις Φαμ και Αραούχο. Οι «μπλε» με κλεψίματα και αιφνιδιασμούς ξέφυγαν με 29-23 στα μισά της δεύτερης περιόδου, έφτασαν μέχρι και στο +9 (34-25) και έκλεισαν το ημίχρονο με 38-31.

Το τρίποντο της Τουρέ έφερε την Γαλλία για πρώτη φορά στους δέκα, 43-33 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όμως η Ισπανία προσπέρασε, 46-47, με τρίποντο της Πουέγιο. Η ομάδα του Μιγκέλ Μέντες έφτασε και στο +5, 50-55, ενώ τα τρίποντα της Φαμ και της Μπουεναβίδα έγραψαν το 56-61, 2:40 πριν το τέλος. Η Σαλόν με τρεις βολές και η Μπερνίς με τρίποντο έφεραν τούμπα το ματς, 62-61, όμως το καλάθι της Ορτίθ και η τάπα της Τόρενς στην Αγιαγί έδωσαν τον πρώτο λόγο και πάλι στην Ισπανία, που με 2/2 βολές της αρχηγού έφτασε στο +3, 62-65, με 16,3’’ να απομένουν.

Το φάουλ τακτικής πάνω στην Μπερνίς στα 2,4’’ πριν το τέλος δεν απέδωσε καρπούς, καθώς ευστόχησε στην πρώτη και αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη, με την Ριπέρ να παίρνει το ριμπάουντ και να κερδίζει φάουλ στα 0,8’’. Ωστόσο αστοχώντας στη δεύτερη βολή, έχρισε νικήτρια την Ισπανία, 64-65.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-18, 38-31, 46-49, 64-65

ΓΑΛΛΙΑ (Τουρέ): Μπροσάν , Φοποσί 3 (1), Αγιαγί 19 (1/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρουπέρ 3 (0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα) , Σαλαούν 9 (0/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ) , Μπαντιάν 6 (1), Τουρέ 14 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ) , Πουγιέ , Λακάν 4 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπερνί , Αστιέ (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη)

ΙΣΠΑΝΙΑ (Μέντεθ): Μπουεναβίδα 5 (1), Ετσάρι 2, Ορτίθ 4 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη) , Αγιούσο (2 ριμπάπουντ, 3 ασίστ) , Τόρενς 12 (0/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Αραούχο 6, Πουέγιο 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ) , Φαμ 21 (8/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Βιλάρο, Καρέρα 4 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Γκίνζο 2

Δεύτερος συνεχόμενος τελικός για το Βέλγιο, 66-64 την Ιταλία

Το Βέλγιο άντεξε στο… σφυροκόπημα της Ιταλίας στο τέταρτο δεκάλεπτο και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωμπάσκετ Γυναικών, όπου με οδηγό το 2023 θα παλέψει την Κυριακή (29/6, 20:30) και πάλι απέναντι στην Ισπανία για την υπεράσπιση του τίτλου της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Η ομάδα του Μάικ Τίμπολτ επικράτησε στο… νήμα με 66-64 της Ιταλίας στον ημιτελικό του ΣΕΦ και όπως στην προηγούμενη διοργάνωση (2023) έτσι και εφέτος θα βρει τη «ρόχα» στο δρόμο προς το χρυσό.

Γεμάτη εμφάνιση από την Έμμα Μέσεμαν με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ 15 πόντους πρόσθεσε η Τζούλι Βανλού και 11 η Τζούλι Άλεμεν.

Από την Ιταλία πάλεψε η Λορέλα Κουμπάι με νταμπλ νταμπλ (13 πόντοι και 10 ριμπάουντ) και η Μαρτίνα Φασίνα με 11 πόντους.

Το Βέλγιο έλεγχε τη μοίρα του από το πρώτο τζάμπολ, ενώ κυριαρχώντας στο παρκέ από τη δεύτερη περίοδο μπήκε στον… επίλογο του αγώνα στο +14 (43-47 στο 30΄).

Ωστόσο, η Ιταλία δεν είχε πει την τελευταία λέξη της, μιας και αφού έδεσε την άμυνα της βρήκε ρυθμό και από την περιφέρεια, τρέχοντας ένα σερί 17-0 και προσπερνώντας στο 36΄ με 60-57! Οι Λίσκενς και Μέσεμαν έβαλαν και πάλι μπροστά το Βέλγιο (60-62), αλλά Βερόνα και Φασίνα απάντησαν για το 64-62, στο 39΄.

Ωστόσο, το τρίποντο της Ντελαέρ χάρισε και πάλι το προβάδισμα στο Βέλγιο (64-65 στα 17΄΄ πριν από τη λήξη), με την Κοστάντζα να επιχειρεί το νικητήριο τρίποντο, αλλά να μη βρίσκει στόχο… Λίγο πριν το φινάλε Λίσκενς κέρδισε φάουλ και διαμόρφωσε το τελικό 66-64.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 33-40, 43-57, 64-66

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Καπομπιάνκο): Κις 4 (1), Πάσα, Βερόνα 6, Ζανταλασίνι 11 (1), Παν 6 (2), Κουμπάι 13, Μαδέρα, Σαντούτσι 6 (1), Φασίνα 11 (2), Αντρέ 4, Σπεαφίκο 3 (1), Τριμπόλι.

ΒΕΛΓΙΟ (Τίμπολτ): Κλάεσενς 5 (1), Ντελαέρ 8 (2), Μέσεμαν 15 (1), Λίσκενς 8, Μουνούνγκα 2, Λίσοβα Μπάκα 2 , Βανλού 15 (3) , Άλεμαντ 11 (1).