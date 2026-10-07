Εθνική ποδοσφαίρου Γυναικών: Ανεβαίνουν οι ρυθμοί στο Ηράκλειο

Με πρωινή προπόνηση σε πιο έντονους ρυθμούς, στο "Θ. Βαρδινογιάννης", συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών στο Ηράκλειο γα τον αγώνα με την Αγγλία. Όλες οι παίκτριες της αποστολής είναι στη διάθεση του κ. Σπέρτου. Επίσκεψη διεθνών παικτριών σε σχολεία της περιοχής του Παγκρητίου και αγιασμό στο γήπεδο περιλάμβανε επίσης το σημερινό πρόγραμμα της Εθνικής Ομάδας.

Η Εθνική Γυναικών θα πραγματοποιήσει αύριο Πέμπτη 08/10 στις 11:00 στο Παγκρήτιο στάδιο την τελευταία προπόνηση πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την Αγγλία γα τα play offs πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νωρίτερα, στις 10:30, επίσης στο Παγκρήτιο, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη Συνέντευξη Τύπου της Ελλάδας.

Η Εθνική χρειάζεται την παρουσία των φιλάθλων στο γήπεδο, ώστε να έχει στήριξη στην προσπάθειά της απέναντι σε μία από τις πιο ισχυρές εθνικές ομάδες του κόσμου, νικήτρια των δύο τελευταίων EURO και φιναλίστ του Μουντιάλ. Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια του αγώνα με την Αγγλία είναι δωρεάν και οι φίλαθλοι μπορούν να τα προμηθευτούν πατώντας ΕΔΩ.

Η Εθνική Αγγλίας θα πραγματοποιήσει τη δική της επίσημη Συνέντευξη Τύπου αύριο 08/10 στις 16:30 στο ξενοδοχείο Out of the Blue Resort στην Αγία Πελαγία.