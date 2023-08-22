ΕΠΣΗ: Τα πρόγραμματα των τοπικών πρωταθλημάτων

Στα Μάλια πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ και του τοπικού κυπέλλου.
Δείτε αναλυτικα τα προγράμματα σε κάθε κατηγορία.
Α1 ΕΠΣΗ
Το νέο πρωτάθλημα θα γίνει σε έναν όμιλο, με 16 ομάδες (αποχώρησε ο Πόρος, δεν κατεβαίνει η Βόνη) και θα ξεκινήσει το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου.
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΧΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
ΡΟΥΒΑΣ Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΑΜΑΣΤΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΜΟΙΡΕΣ
ΤΥΛΙΣΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΡΟΥΒΑΣ ΜΟΧΟΣ
ΜΙΝΩΙΚΗ Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΔΑΜΑΣΤΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΤΥΛΙΣΟΣ
ΜΟΙΡΕΣ Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΧΟΣ Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΥΒΑΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΤΥΛΙΣΟΣ ΔΑΜΑΣΤΑ
Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΜΟΧΟΣ
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΡΟΥΒΑΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΜΙΝΩΙΚΗ ΤΥΛΙΣΟΣ
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ
ΔΑΜΑΣΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΜΟΙΡΕΣ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΧΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΤΥΛΙΣΟΣ Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ ΡΟΥΒΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΜΟΙΡΕΣ ΔΑΜΑΣΤΑ
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΜΟΧΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΡΟΥΒΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΜΙΝΩΙΚΗ ΜΟΙΡΕΣ
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
ΔΑΜΑΣΤΑ Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΧΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ
Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΜΟΙΡΕΣ Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΡΟΥΒΑΣ
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΜΙΝΩΙΚΗ
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΑΜΑΣΤΑ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΧΟΣ
ΤΥΛΙΣΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΕΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΡΟΥΒΑΣ ΔΑΜΑΣΤΑ
ΜΙΝΩΙΚΗ Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΧΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ
ΜΟΙΡΕΣ ΤΥΛΙΣΟΣ
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΔΑΜΑΣΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΜΙΝΩΙΚΗ ΡΟΥΒΑΣ
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΜΟΧΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΟΙΡΕΣ
Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
ΤΥΛΙΣΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΑΜΑΣΤΑ
ΡΩΜΑΝΟΣ Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΡΟΥΒΑΣ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΧΟΣ ΜΟΙΡΕΣ
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΔΑΜΑΣΤΑ Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΤΥΛΙΣΟΣ
ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΡΟΥΒΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΜΟΧΟΣ
ΜΟΙΡΕΣ Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΔΑΜΑΣΤΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ ΜΙΝΩΙΚΗ
ΤΥΛΙΣΟΣ ΡΟΥΒΑΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΧΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΔΑΜΑΣΤΑ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΜΟΙΡΕΣ
ΜΙΝΩΙΚΗ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΡΟΥΒΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΜΑΣΤΑ ΜΟΧΟΣ
Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΜΙΝΩΙΚΗ
ΜΟΙΡΕΣ ΡΟΥΒΑΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΤΥΛΙΣΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΧΟΣ Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΜΙΝΩΙΚΗ ΔΑΜΑΣΤΑ
ΡΟΥΒΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΜΟΙΡΕΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΤΥΛΙΣΟΣ Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ
Α2 ΕΠΣΗ
Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου.
Α ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
ΖΑΡΟΣ ΠΟΗ
ΛΙΝΤΟ ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΣ ΔΙΑΣ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ
2η Αγωνιστική
ΠΟΗ ΦΑΙΣΤΟΣ
ΛΙΝΤΟ ΖΑΡΟΣ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
3η Αγωνιστική
ΖΑΡΟΣ ΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΛΙΝΤΟ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΗ
ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣ
4η Αγωνιστική
ΠΟΗ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΛΙΝΤΟ ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΖΑΡΟΣ
ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΑΣ
5η Αγωνιστική
ΖΑΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΟΗ ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΦΑΙΣΤΟΣ
ΔΙΑΣ ΛΙΝΤΟ
6η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ ΠΟΗ
ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΔΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΖΑΡΟΣ
7η Αγωνιστική
ΠΟΗ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΦΑΙΣΤΟΣ ΛΙΝΤΟ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΖΑΡΟΣ
ΔΙΑΣ ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
8η Αγωνιστική
ΖΑΡΟΣ ΔΙΑΣ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΦΑΙΣΤΟΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΙΝΤΟ
ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΗ
ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
9η Αγωνιστική
ΖΑΡΟΣ ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΛΙΝΤΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΦΑΙΣΤΟΣ ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΔΙΑΣ ΠΟΗ
Β ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
ΑΣΗΜΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΑΣΙΤΕΣ ΚΑΝΑΡΙΑ
ΓΑΡΙΠΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ ΠΑΛΙΑΝΗ
2η Αγωνιστική
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΡΙΠΑ
ΑΣΙΤΕΣ ΑΣΗΜΙ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΛΙΑΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ
ΚΑΝΑΡΙΑ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
3η Αγωνιστική
ΑΣΗΜΙ ΓΑΡΙΠΑ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΣΙΤΕΣ
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΠΑΛΙΑΝΗ ΚΑΝΑΡΙΑ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4η Αγωνιστική
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΣΙΤΕΣ ΠΑΛΙΑΝΗ
ΓΑΡΙΠΑ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΣΗΜΙ
ΚΑΝΑΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5η Αγωνιστική
ΑΣΗΜΙ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΝΑΡΙΑ
ΠΑΛΙΑΝΗ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΑΡΙΠΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΙΤΕΣ
6η Αγωνιστική
ΑΣΙΤΕΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΓΑΡΙΠΑ ΚΑΝΑΡΙΑ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΛΙΑΝΗ ΑΣΗΜΙ
7η Αγωνιστική
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΓΑΡΙΠΑ ΑΣΙΤΕΣ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΣΗΜΙ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗ
ΚΑΝΑΡΙΑ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ
8η Αγωνιστική
ΑΣΗΜΙ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΑΡΙΠΑ
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ ΑΣΙΤΕΣ
ΠΑΛΙΑΝΗ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΚΑΝΑΡΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
9η Αγωνιστική
ΑΣΗΜΙ ΚΑΝΑΡΙΑ
ΑΣΙΤΕΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΑΡΙΠΑ ΠΑΛΙΑΝΗ
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Β ΕΠΣΗ
Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το διήμερο 30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου.
Α ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
ΔΑΦΝΕΣ ΟΦΑΜ
Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΕΓΟΗ - ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ ΧΑΡΑΥΓΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΓΟΡΤΥΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΩΡΙΕΑΣ
2η Αγωνιστική
ΟΦΑΜ ΕΓΟΗ - ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΑΦΝΕΣ
ΓΟΡΤΥΣ ΔΩΡΙΕΑΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ ΕΛΠΙΔΕΣ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
3η Αγωνιστική
ΔΑΦΝΕΣ ΕΓΟΗ - ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΟΦΑΜ
ΔΩΡΙΕΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΓΟΡΤΥΣ ΧΑΡΑΥΓΗ
4η Αγωνιστική
ΟΦΑΜ ΓΟΡΤΥΣ
Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΩΡΙΕΑΣ
ΕΓΟΗ - ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΠΙΔΕΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΔΑΦΝΕΣ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΡΑΥΓΗ
5η Αγωνιστική
ΔΑΦΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ
ΟΦΑΜ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΔΩΡΙΕΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΣ ΕΓΟΗ - ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
ΧΑΡΑΥΓΗ Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
6η Αγωνιστική
Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΟΦΑΜ
ΕΓΟΗ - ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΟΡΤΥΣ
ΔΩΡΙΕΑΣ ΔΑΦΝΕΣ
7η Αγωνιστική
ΟΦΑΜ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
ΕΓΟΗ - ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΣ ΔΑΦΝΕΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ ΔΩΡΙΕΑΣ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΛΠΙΔΕΣ
8η Αγωνιστική
ΔΑΦΝΕΣ ΧΑΡΑΥΓΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΕΓΟΗ - ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
ΕΛΠΙΔΕΣ Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΩΡΙΕΑΣ ΟΦΑΜ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΓΟΡΤΥΣ
9η Αγωνιστική
ΔΑΦΝΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ
Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΣ
ΕΓΟΗ - ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ ΔΩΡΙΕΑΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΦΑΜ
Β ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
Α' ΓΥΡΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
ΚΟΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
ΘΕΡΙΣΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΙ
2η Αγωνιστική
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΚΟΥΝΑΒΟΙ
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΘΕΡΙΣΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
3η Αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΘΕΡΙΣΟΣ ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
ΚΟΥΝΑΒΟΙ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
4η Αγωνιστική
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΥΝΑΒΟΙ
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
5η Αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΘΕΡΙΣΟΣ
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
ΚΟΥΝΑΒΟΙ ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΟΡΑΚΑΣ
6η Αγωνιστική
ΚΟΡΑΚΑΣ ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΘΕΡΙΣΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
ΚΟΥΝΑΒΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
7η Αγωνιστική
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΟΥΝΑΒΟΙ
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΘΕΡΙΣΟΣ
8η Αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΡΙΣΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΚΟΥΝΑΒΟΙ ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
9η Αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
ΚΟΡΑΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΥΝΑΒΟΙ
ΘΕΡΙΣΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
Κύπελλο ΕΠΣΗ: To πρόγραμμα της Α’ φάσης
Γόρτυς – Αστέρας Μυρτιάς
Κουνάβοι – ΟΦΑ
Πήγασος – Ελπίδες
Δόξα Ηρακλείου – Νέοι Ηροδότου
ΟΦΑΜ – Ερμής Ατσαλένιου
Κόρακας – Δωριέας
Θέρισσος – Χαραυγή
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