Δεκάχρονος μπήκε στο βιβλίο Γκίνες: Έκανε 8.147 «ποδαράκια» σε μια ώρα (βίντεο)

Στο βιβλίο με τα ρεκόρ Γκίνες έβαλε το όνομα του ένας απίθανος 10χρονος από την Κίνα, ο οποίος έκανε 8.147 «ποδαράκια» σε μια ώρα.

Ο λόγος για τον Τανγκ Τζινφά, ο οποίος ονειρεύεται να γίνει «σταρ» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο 10χρονος βρίσκεται σε καλό δρόμο, αν αναλογιστεί κανείς ότι μπήκε στο βιβλίο Γκίνες για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο Τζινφάν κράτησε την μπάλα στον αέρα για μια ώρα, κάνοντας συνολικά 8.147 ποδαράκια, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Guinness.

10-year-old Tang Jinfan from SZ has made history by breaking the #GuinnessWorldRecord for alternating ball juggling. He juggled a ball continuously with his left and right foot for 8,147 times in 1 hr, earning himself a coveted spot in the @WorldRecordsG.https://t.co/Jlh6aLyfPZ pic.twitter.com/26Okbl1xiG

— Shenzhen Daily (@szdaily1) March 31, 2023