ΔΕΑΒ: Δύο αγωνιστικές στον ΟΦΗ και μία στον Ολυμπιακό για τον τελικό κυπέλλου!

Επισημοποιήθηκε η απόφαση της ΔΕΑΒ για τις τιμωρίες ΟΦΗ και Ολυμπιακό για τον τελικό Κυπέλλου και τις ρίψεις κροτίδων, πυρσών και αντικειμένων από οπαδούς των δύο ομάδων.

Ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές, αφού ήταν υπότροπος από το φετινό ματς πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό όπου είχε τιμωρηθεί με μία αγωνιστική λόγω ρίψης μίας κροτίδας, ενώ ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική.

OΦΗ και Ολυμπιακός θα εκτίσουν τις ποινές που τους επιβλήθηκαν στα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του επόμενου πρωταθλήματος.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ αναφέρει τα εξής:

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει ότι:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την αναφορά συμβάντων της Αστυνομίας,

β) την έκθεση παρατηρητή της ΕΠΟ,

γ) τις εκθέσεις παρατηρητών της ΔΕΑΒ,

δ) το βιντεοληπτικό υλικό, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας,

όπου προκύπτει σαφώς από τα παραπάνω σχετικά -εκθέσεις και στοιχεία- ότι, κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 17/05/2025 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδος, περιόδου 2024 – 2025, που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,

οι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΟΦΗ έρριψαν

i) 1 κροτίδα,

ii) 27 πυρσούς

iii) 2 έμφορτες φιάλες ύδατος

και οι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έρριψαν

i) 7 κροτίδες

ii) 3 έμφορτες φιάλες ύδατος

προς τον αγωνιστικό χώρο, με κίνδυνο τραυματισμού των εκεί ευρισκομένων προσώπων,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 32/2025 Πράξη της,

Α) σε βάρος της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής δύο (2) αθλητικών συναντήσεων, ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει (λόγω υποτροπής της ΠΑΕ, με αντίστοιχη διοικητική κύρωση, υπ’ αρ. 30/2024 Πράξη της ΔΕΑΒ, διεξαγωγής μίας αγωνιστικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών κατά τον εντός έδρας αγώνα της με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 20/10/2024 στο Στάδιο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης»),

Β) σε βάρος της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν.5085/2024.»