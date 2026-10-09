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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλει: Στην Αθήνα για φιλικά οι γυναίκες του ΟΦΗ

ΟΦΗ ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
clock 19:38 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην Αθήνα για φιλικά παιχνίδια ανεβαίνει η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΟΦΗ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, για το πρωτάθλημα της Pre League Γυναικών που ξεκινάει στις 17 Οκτωβρίου.

Τα κορίτσια του Νίκου Προύφα, θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο (10/10, 16.30) τον Ηλυσιακό (ομάδα της Pre League Γυναικών) και την Κυριακή (11/10, 15.30), τον Ηρακλή Κηφισιάς (επίσης ομάδα της Pre League Γυναικών).

“Κόντρα σε δυο δυνατές ομάδες, που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με εμάς θα δώσουμε δύο δυνατά παιχνίδια και θα δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας, ενόψει του πρωταθλήματος, που ξεκινάει” ανέφερε ο προπονητής του ΟΦΗ Νίκος Προύφας.

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