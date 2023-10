Αζάρ: Ανακοίνωσε πως σταματάει το ποδόσφαιρο

Ο Έντεν Αζάρ αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, ανακοινώνοντας την απόφαση του μέσα από τα social media.

«Πρέπει να ακούτε τον εαυτό σας και να σταματάτε την κατάλληλη στιγμή. Μετά από 16 χρόνια και περισσότερους από 700 αγώνες, αποφάσισα να τερματίσω την καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Κατάφερα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου, έχω παίξει και διασκεδάσει σε πολλά γήπεδα σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου είχα την τύχη να γνωρίσω σπουδαίους προπονητές, προπονητές και συμπαίκτες - σας ευχαριστώ όλους για αυτές τις υπέροχες στιγμές, θα μου λείψετε όλοι.

Θέλω επίσης, να ευχαριστήσω τους συλλόγους, στους οποίους έχω παίξει: Λιλ, Τσέλσι και Ρεάλ κι ευχαριστώ την εθνική Βελγίου.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στους συμβούλους μου και στους ανθρώπους που ήταν κοντά μου στις καλές και κακές στιγμές.

Τέλος, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς, τους θαυμαστές μου, που με ακολουθήσατε όλα αυτά τα χρόνια και για τη στήριξή σας παντού όπου κι αν έπαιζα.

Τώρα είναι η ώρα να απολαύσω τους αγαπημένους μου και να ζήσω νέες εμπειρίες. Τα λέμε σύντομα φίλοι μου εκτός γηπέδου», έγραψε ο 32χρονος Βέλγος άσος.

"You must listen to yourself and say stop at the right time"

Eden Hazard has announced he's retiring from football age 32.

An icon of the game ✨ pic.twitter.com/PKSqbEcL6e

